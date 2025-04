Alger accueille la 2e édition du Festival des Sports : 3 jours d’activités gratuites et familiales

La capitale algérienne renouvelle son engagement en faveur du sport, de la culture et de la convivialité avec la deuxième édition du Festival des Sports d’Alger, prévue du 1er au 3 mai 2025. Organisé par la wilaya d’Alger, cet événement gratuit et accessible à tous transformera cinq sites emblématiques de la ville en véritables espaces d’animation sportive et familiale.

Le festival s’étendra sur plusieurs lieux emblématiques de la capitale : les Sablettes, le parc urbain de Bab Ezzouar, Oued El Harrach, le parc zoologique de Ben Aknoun et le Jardin des Grands Vents à Ouled Fayet. Chaque site proposera des activités variées, adaptées à tous les âges et niveaux, y compris pour les personnes à besoins spécifiques.

Une programmation inclusive et riche de plus de 70 activités

Avec plus de 70 disciplines sportives, les festivaliers pourront s’initier ou se perfectionner dans des sports collectifs comme le football, le basketball ou encore le volleyball, mais aussi dans des sports individuels tels que l’escalade, la slackline, le BMX ou les arts martiaux. Des circuits pour les amateurs de course à pied seront également aménagés pour encourager la participation populaire.

🟢À LIRE AUSSI : Petit Larousse 2026 : le Karakou algérien intègre la nouvelle édition

Réaménagé pour l’occasion, le parc urbain de Bab Ezzouar deviendra l’épicentre des sports urbains. Les passionnés de skateboard, roller et BMX freestyle pourront profiter d’installations modernes répondant aux standards internationaux. Un mur d’escalade sera aussi mis à disposition pour permettre aux jeunes de relever des défis en toute sécurité.

Le site des Sablettes proposera une immersion dans le patrimoine ludique national avec « Les Jeux d’autrefois », une animation qui fait revivre les jeux traditionnels algériens. En parallèle, les amateurs de sports aquatiques pourront participer à un aquathlon Swim & Run, à un triathlon multigénérationnel et à un duathlon réservé aux moins de 15 ans.

Accessibilité et transport gratuits pour tous

Pour assurer un accès fluide aux sites du festival, l’ETUSA mettra en place un dispositif de transport gratuit les vendredi 2 et samedi 3 mai, de 7h à 19h, depuis plusieurs points stratégiques : Rouiba, Sidi-Abdallah (Zéralda), Bir Touta et la Place du 1er-Mai à Alger-Centre.

🟢À LIRE AUSSI : « The Kasbah Café » : quand la cuisine algérienne fait sensation à New York

Plus qu’un simple rendez-vous sportif, le Festival des Sports d’Alger ambitionne de promouvoir des alternatives positives pour les jeunes, favorisant l’inclusion sociale et la prévention contre la délinquance. Avec l’implication de plus de 400 encadreurs issus de 40 ligues et associations sportives, l’événement s’annonce comme un moment fort et fédérateur pour les familles et la jeunesse algéroise.

Un festival pour célébrer l’énergie, la diversité et l’avenir à travers le sport : rendez-vous à Alger du 1er au 3 mai !