Alger accélère vers le multimodal : où en est le ticket unique des transports ?

Un seul ticket pour passer du train au métro, puis au bus, sans racheter de titre à chaque correspondance. À El-Harrach, le ticket unique multimodal entre dans une phase concrète.

Les responsables locaux confirment sa généralisation prochaine dans la circonscription. Alors que son introduction à Alger avait été annoncée pour 2026 par le ministre des Transports.

En novembre 2025, Saïd Sayoud avait indiqué que les tickets uniques multimodaux seraient introduits à Alger, avant une extension progressive aux autres wilayas.

Le ministre avait précisé que ce dispositif permettra aux citoyens de voyager entre différents modes de transport à l’aide d’un seul titre. « Simplifiant ainsi leurs déplacements quotidiens et offrant une expérience plus fluide, intégrée et pratique ».

Ticket unique multimodal à Alger : le compte à rebours est lancé pour un seul titre métro-train-bus

Cette mesure s’inscrit dans le plan sectoriel de numérisation couvrant l’ensemble des institutions et services du secteur des Transports. Conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Les autorités visent la modernisation des services publics, davantage de flexibilité et de transparence. Ainsi qu’un appui au développement de l’économie numérique dans le secteur.

À El-Harrach, cette orientation nationale se traduit par une volonté affichée de devenir une circonscription modèle en matière de mobilité.

Lors d’une visite de terrain menée par une délégation de l’Assemblée populaire de wilaya d’Alger, le wali délégué Abdelwahab Zini a confirmé la généralisation du ticket unique multimodal dans la région. Le projet s’intègre dans le « Plan jaune » de la wilaya d’Alger.

Dans cette architecture, le ticket unique multimodal représente l’outil opérationnel destiné à rendre le réseau plus cohérent pour les usagers.

Gare, voirie, espaces publics : les autres projets inspectés à El-Harrach

La visite a également porté sur plusieurs chantiers structurants dans la circonscription.

La gare ferroviaire d’El-Harrach sera réceptionnée dans sa nouvelle configuration « dans un délai de cinq mois », selon Abdelwahab Zini. Les travaux, à un stade avancé, visent à moderniser cette infrastructure qui accueille un nombre important de voyageurs.

En face de la gare, les équipes ont lancé les travaux d’un parking et ont présenté les maquettes extérieures du projet. Qui concerne également les usagers de la station de métro.

La délégation a inspecté la gare routière de Boumaâti et a donné des instructions pour améliorer l’éclairage. Et renforcer la clôture extérieure et installer des écrans d’affichage afin d’optimiser l’information des voyageurs.

Un nouveau tronçon routier reliant la rue Malika Gaïd à la cité Naïli affiche un taux d’avancement supérieur à 60 % dans ses différentes composantes, selon l’exposé technique présenté sur place.

Au quartier Boumaâza, dans la commune de Bach Djerrah, les travaux d’aménagement d’un parc comprenant des aires de jeux pour enfants, des espaces verts et des aires sportives approchent les 80 % d’avancement.

Le président de la commission de l’aménagement du territoire et des transports à l’APW d’Alger, Mohamed Bouchareb, a indiqué que sa mise en service interviendra prochainement. Soulignant son importance pour les familles d’une zone à forte densité démographique.

L’ensemble de ces projets s’inscrit dans une vision globale de modernisation de la capitale, articulée autour du « Plan vert » pour l’aménagement de Oued El-Harrach et des jardins environnants, du « Plan blanc » consacré à la réhabilitation des bâtiments, et du « Plan jaune » dédié aux transports. En mars 2026, le ticket unique multimodal apparaît comme l’un des pivots de cette transformation annoncée du paysage des mobilités à Alger.