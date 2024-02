Alger, à travers le regard du youtubeur Jay Palfrey

Jay Palfreye est un jeune canadien passionné de voyage et de vidéo. Sur sa chaîne YouTube, il partage ses découvertes et ses rencontres dans les différents pays qu’il visite. Parmi ses destinations, l’Algérie, le plus grand pays d’Afrique, qu’il a exploré pendant plusieurs semaines.

Dans sa dernière vidéo, il nous emmène à Alger qu’il qualifie de “ville magnifique, historique et accueillante”. Il nous fait découvrir les richesses culturelles, architecturales et gastronomiques de cette métropole méditerranéenne, qui mêle tradition et modernité.

L’influenceur canadien sous le charme d’Alger

Jay Palfrey commence son périple par le quartier de Bab el Oued, un des plus populaires et animés de la ville. Il y admire les façades colorées, les marchés vivants et les mosquées. Il y fait la connaissance des habitants, qui lui témoignent leur chaleur et leur curiosité.

Ensuite, il se rend ensuite à la basilique Notre-Dame d’Afrique, un édifice religieux qui surplombe la baie d’Alger. Il est ébloui par la beauté et la splendeur de cette église, qui combine les styles byzantin, romain et oriental.

Il apprend que la basilique a été construite au XIXe siècle par les Français, et qu’elle porte un message de tolérance et de respect pour les musulmans. Il y a une inscription en latin qui dit : “Notre-Dame d’Afrique, priez pour nous et pour les musulmans”.

Sa visite se poursuit dans la Casbah, le cœur historique de la ville, qui fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. Il y découvre un labyrinthe de ruelles, de maisons traditionnelles et de palais. Il trouve fascinant l’histoire et le charme de ce lieu, qui ont été témoins de nombreux événements marquants, comme la résistance contre l’occupation ottomane, la régence d’Alger, la colonisation française et la guerre d’indépendance.

Le couscous, plat national algérien, conquiert le cœur de Jay Palfrey

Il termine sa journée par un repas typique dans un restaurant, où il savoure un couscous, le plat national de l’Algérie. Il apprécie la saveur et la générosité de ce plat, qui est à base de semoule, de légumes et de viande. Pour le youtubeur, ce plat représente l’hospitalité et la diversité du pays.

Jay Palfrey conclut sa vidéo en exprimant son enthousiasme et sa gratitude pour cette expérience. “Je voulais juste vous dire que j’ai passé une journée incroyable à Alger. C’est une ville qui m’a surpris, qui m’a émerveillé, qui m’a touché. C’est une ville qui a beaucoup de beauté, beaucoup d’histoire, beaucoup d’accueil.

“Je remercie tous les Algériens qui m’ont fait sentir chez moi, qui m’ont offert leur hospitalité, leur gentillesse, leur générosité. Je vous invite vraiment à venir découvrir ce pays, c’est le joyau caché de l’Afrique”, conclut-il.