Alger: 7 trafiquants de drogue arrêtés, dont 3 sans-papiers nigériens

Le dossier d’un gang de trafiquants de drogue (héroïne) a été ouvert ce lundi au niveau du Tribunal correctionnel de Dar El Beida à Alger. En effet, ce réseau regroupe 7 personnes, dont 2 femmes et un homme de nationalité nigérienne et qui résident en Algérie illégalement.

Selon ce que rapporte le quotidien arabophone généraliste Ennahar, les faits de cette affaire remontent au 30 juin 2021. Ce jour-là, la brigade de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants relevant des services de la Police judiciaire a reçu une information qui stipule que deux personnes, dont une femme exercent le trafic de drogue à Alger.

Après la surveillance du domicile de la principale concernée, il s’est avéré qu’un jeune homme dans la vingtaine fréquente souvent sa maison. D’ailleurs, il a même passé la nuit chez elle. Le 21 juillet 2021, celle qu’on surnomme « Maya », est sortie de sa maison, située au niveau du quartier Meissonier. Et ce, à bord de sa voiture Symbole aux environs de 22 h 15 min.

En effet, Rebiha (de son vrai nom ) était en compagnie de son partenaire (Abderrahmane) et se sont dirigés vers l’ouest d’Alger. Le suivi des mouvements de Rebiha et Abderrahmane a permis l’identification de plusieurs membres dudit réseau criminel. Notamment, un s.ans-papier nigérien et une autre femme algérienne.

Les services responsables mettent la main sur de grandes quantités de drogue

Selon le même média, Abderrahmane a pu échapper à la police dans la région d’El Hamiz. Cependant, l’achèvement des enquêtes a abouti à la saisie de grandes quantités de drogues. Notamment, 113 capsules d’héroïne. Ainsi que 250 boîtes de Paralgan. Les services judiciaires ont également mis la main sur un flacon en verre qui contient de l’héroïne brute, pesant 30 grammes.

Outre un flacon en verre contenant une poudre blanche pesant 120 grammes. On citera en sus un sac en plastique contenant 41 capsules d’héroïne pesant 96 grammes. En plus de cela, 10 boîtes de médicament « Expandol », et environ 140 millions de centimètres.