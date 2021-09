Alger : 2 atroces féminicides en 48 heures

Le phénomène des féminicides prend de plus en plus d’ampleur en Algérie et ne cesse d’endeuiller des familles, et ce, à travers les quatre coins du pays.

La dernière victime, classée 35 dans la liste des victimes de cette année, s’appelait Aicha, une mère de trois enfants et enceinte d’un quatrième. Cette dernière a été tuée par son voisin » malade mental « , et devant ses enfants, après avoir reçu plusieurs coups de couteau, a fait savoir la page Facebook Féminicides Algérie.

En effet, les faits de l’histoire remontent, selon la même source, au 16 septembre dernier, où le malade mental, originaire de Biskra, était avec sa famille à Batna, à proximité du domicile de la victime. Ce dernier est un récidiviste qui a été déjà emprisonné pour avoir agressé une femme habitant le même quartier.

L’individu en question a été libéré par la suite, vu son » instabilité mentale « , précise la source, en ajoutant qu’il faut soumettre ces personnes à des médecins spécialistes en psychiatrie pour s’assurer qu’il s’agit bien de malades mentaux.

Fatima, une jeune femme tuée par son mari

Avant seulement 24 heures du meurtre de Aicha, une autre crime et une autre victime ont été enregistrés. Il s’agit en effet, de la dénommée Fatima, une jeune femme âgée de 25 ans et mère de deux enfants, indique la même source.

Fatima, enceinte de trois mois de son troisième enfant, a été abattue par son mari âgé de 27 ans, à la date du 15 septembre de l’année en cours, avant qu’il ne s’est poignardé avec un couteau, et ce, en présence de leurs deux enfants.

La même source précise que le mari mis en cause est à l’hôpital est son état de santé est stable. Notons qu’avant de commettre son crime, il a écrit une lettre portant sur l’intention de tuer sa femme, sachant que l’enquête a révélé que le coupable ne souffre d’aucun trouble psychologique.