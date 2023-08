Alger : 18 kg d’or contrefait saisis dans des ateliers de fabrication clandestins

Ce lundi, les éléments de la Gendarmerie Nationale ont réussi à dissoudre une association de malfaiteurs activant fans la contrefaçon de bijoux en or.

Le démantèlement des ateliers clandestins du groupe a permis la saisie d’importantes quantités d’un métal jaune, s’apparentant au métal précieux, mais n’étant en rien similaire en termes de composition.

Saisie majeure d’or contrefait à Alger : plusieurs ateliers secrets de fabrication découverts

La gendarmerie nationale, agissant dans la commune de Chéraga à Alger, a récemment accompli un coup de filet majeur en saisissant 18 kg d’or contrefait suite à la découverte d’ateliers clandestins dirigés par des individus étrangers.

La section d’enquête basée à Chéraga, avec l’appui de membres de l’unité spéciale de la gendarmerie à Maâlma, a ainsi mené des perquisitions dans plusieurs ateliers impliqués dans la « fabrication » d’or, en violation des normes légales en vigueur.

Les ateliers sont localisés dans diverses communes de la capitale et assurent la production d’un métal jaune brillant, s’apparentant par son aspect à l’or. Après avoir suivi les procédures légales et collaboré avec l’Institut national de Criminalistique et de criminologie relevant de la gendarmerie nationale à Bougara, il a ainsi été établi que le métal précieux saisi ne répondait pas aux normes légales.

Plusieurs dizaines de pièces de bijoux en « or » saisies

Ces réseaux clandestins étaient sous la direction d’étrangers collaborant avec des citoyens algériens. Ces derniers ont transformé des magasins clos en fonderies de fortune, où ils opéraient discrètement.

L’intervention de la gendarmerie a abouti à la saisie d’une quantité importante d’or trafiqué, sous forme de bijoux finis et partiellement ouvrés, destinés aux consommateurs. Dans ce contexte, le porte-parole a confirmé l’ouverture de dossiers judiciaires à l’encontre des propriétaires des ateliers en question.

Saisie de véhicules recherchés par Interpol par la DGSN dans plusieurs wilayas

Il y a quelques jours, c’était un réseau spécialisé dans le trafic de voitures de luxe qui tombait aux mains des autorités. L’association de malfaiteurs était composée de 8 individus, activant dans le recel de véhicules trafiqués sur le sol national.

Après enquête, il s’est avéré que plusieurs des 16 véhicules saisis faisaient l’objet d’un avis de recherche lancé par Interpol. En plus du lot de voitures, les autorités ont également saisi de fausses bases de données et la somme de 438 millions de centimes auprès des suspects.