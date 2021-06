Alger : 10 ans de prison pour un chauffard ayant tué un policier

Le tribunal de Dar AL Baida, dans la capitale Alger, a condamné le chauffard qui a percuté un policier en service, ce qui avait causé la mort de ce dernier. L’affaire qui remonte à 2018, a été clôturée aujourd’hui, condamnant ainsi le mis en cause et son compagnon qui était avec lui, à bord du même véhicule, le jour de l’accident.

L’affaire remontre au mois de décembre 2018, rapporte le média arabophone Al Bilad, qui précise que le mis en cause, qui était en état d’ivresse, a trainé le policier sur plusieurs mètres, après l’avoir percuté. Le chauffard avait ensuite pris la fuite, sans prendre la peine de transporter sa victime à l’hôpital le plus proche.

La perpétuité requise

Les faits de cette affaire ont eu lieu dans la nuit du 29 au 30 décembre, dans les hauteurs de Bouzaréah. Le policier, qui était en service, assurait la garde au niveau d’un barrage routier, quand de nulle part surgit la voiture du mis en cause, une Sandero Stepway de couleur noire, qui fonce sur l’employé de la police et le percute violemment, le traine sur plusieurs mètres, avant qu’il ne soit abandonné à son sort.

Le policier a été transporté par les éléments de la protection civile vers l’hôpital de Beni Messous, puis vers l’hôpital de la sureté nationale. La victime a rendu son dernier souffle quelques heures après l’incident, succombant ainsi à la violence de l’impact. Grace aux caméras de surveillance, l’identité du chauffard a été découverte par les enquêteurs. Le mis en cause a été vite localisé et arrêté, puis accusé d’homicide volontaire et de délit de fuite. Le compagnon du mis en cause a été également arrêté, vu qu’il n’a pas alerté les autorités.

Le parquet avait requis contre le mis en cause la peine de prison à vie, et une peine de cinq ans de prison contre son compagnon. Finalement le chauffard s’en est sorti avec une condamnation à 10 ans de prison, tandis que son compagnon a été condamné à six mois.