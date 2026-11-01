Alertes météo : pluies orageuses et vents forts annoncés dans plusieurs wilayas lundi 2 novembre

Après le week-end prolongé de la fête de la Révolution, la reprise de ce lundi 2 novembre s’annonce perturbée dans plusieurs régions du pays. Des pluies orageuses sont à prévoir dans 19 wilayas, avec des cumuls pouvant atteindre ou dépasser 20 mm dans 15 d’entre elles. Des vents forts seront également au rendez-vous dans plusieurs régions.

Le retour au travail et aux activités habituelles pourrait se dérouler sous un temps agité dans plusieurs régions d’Algérie. Pour ce lundi 2 novembre, les prévisions météorologiques font état de pluies orageuses et de vents forts, notamment au Centre et à l’Est du pays.

Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont ainsi signalé plusieurs wilayas exposées aux intempéries. Les précipitations pourraient dépasser les 20 mm dans certaines régions, tandis que des vents de 60 à 70 km/h sont attendus sur une partie du littoral oriental.

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Pluies orageuses en Algérie : 19 wilayas concernées ce lundi

Les prévisions pour ce lundi 2 novembre annoncent des pluies orageuses dans 19 wilayas : El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Blida, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Oum El Bouaghi, Naâma et Béchar.

Une alerte météorologique plus détaillée concerne, quant à elle, 15 wilayas. Les précipitations pourraient y atteindre ou dépasser 20 mm, entre 1 h et 9 h du matin. Il s’agit d’Alger, Boumerdès, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Souk Ahras, Guelma, Skikda, Annaba et El Tarf.

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Des vents forts annoncés dans plusieurs wilayas

Les prévisions signalent également des vents dans les wilayas de Tébessa et Khenchela. Par ailleurs, un bulletin météorologique spécial (BMS) concerne Skikda, Annaba et El Tarf. Des vents de secteur ouest à nord-ouest, avec des vitesses comprises entre 60 et 70 km/h, y sont annoncés. Cette alerte est valable depuis dimanche 1er novembre à 21 h jusqu’à lundi 2 novembre à 6 h du matin.

Les consignes de prudence à respecter

Face à ces conditions météorologiques, les automobilistes doivent redoubler de vigilance et réduire la vitesse sur les routes. Il est également important de s’éloigner des lits d’oueds et des zones en pente, et de ne jamais tenter de traverser les eaux de ruissellement, que ce soit en voiture ou à pied.

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