Alertes météo en Algérie : un week-end sous haute vigilance entre canicule extrême et fortes pluies

Préparez-vous à un week-end d’extrêmes. Alors qu’une masse d’air saharienne va transformer le Nord de l’Algérie en véritable fournaise avec des pics ressentis à 45 °C, une quinzaine d’autres wilayas s’apprêtent à subir de violents orages. Ce contraste thermique saisissant a poussé les autorités à déclencher l’alerte orange. Voici les régions qui devront redoubler de vigilance ces 48 prochaines heures.

Canicule : Le thermomètre s’affole sur le nord du pays

Une masse d’air saharienne très chaude va englober une grande partie des wilayas septentrionales dès vendredi et se prolongera durant tout le week-end. Sur le littoral et le centre, notamment à Alger, Tipaza, Boumerdès, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, les températures maximales oscilleront entre 41 °C et 42 °C, affectant plus durement les parties sud de ces wilayas.

La chaleur sera encore plus extrême à l’ouest et au centre-ouest, puisque le thermomètre franchira la barre des 45°C sur les wilayas de Chlef, Relizane et Aïn Defla, avec des pointes locales comprises entre 43°C et 45°C.

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Alerte orange aux orages et fortes pluies : Plus de 15 wilayas concernées

En parallèle, un front instable va provoquer d’importantes précipitations. Une alerte orange aux orages et aux fortes pluies prévoit des cumuls de pluie estimés entre 20 et 40 mm, valides jusqu’à vendredi matin.

Cette perturbation touchera une quinzaine de wilayas, s’étendant de Laghouat, Ghardaïa, El Meniaa, Timimoun, Aïn Salah, Illizi, Ouargla, Djanet, Tamanrasset et Adrar, jusqu’aux régions intérieures et des Aurès comme Tébessa, Khenchela, Batna, Biskra, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Médéa, Ouled Djellal, Djelfa, Tiaret et Tissemsilt.

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Risques de vents de sable et instabilité côtière

Une vigilance de niveau 1 (alerte jaune) a également été déclenchée pour des risques de vents violents accompagnés de soulèvements de sable, réduisant fortement la visibilité dans les wilayas d’El Bayadh et de Naâma. De plus, des particules de poussière et de sable pourraient remonter en cours de journée de vendredi vers les côtes ouest et centrales.

Au niveau du ciel, après la dissipation de brumes locales en tout début de matinée sur la frange côtière ouest, le temps restera globalement dégagé à peu nuageux. Toutefois, des cellules orageuses isolées se développeront dès l’après-midi sur les hauts plateaux et les Aurès, pouvant déborder localement vers les plaines côtières en fin de journée.

Températures sur le reste du pays

Régions Côtières et Proches Côtières : De 30 °C à 38 °C en général, avec des pics locaux le samedi.

De 30 °C en général, avec des pics locaux le samedi. Hauts Plateaux et Intérieur : De 32 °C à 40 °C , atteignant 42 °C à 44 °C à l’intérieur de l’Ouest.

De 32 °C , atteignant 42 °C à l’intérieur de l’Ouest. Grand Sud : De 36 °C à 42 °C sur le Hoggar/Tassili, et des maximales caniculaires de 43 °C à 46°C (pouvant culminer localement à 47 °C – 48 °C entre la frontière malienne et le Sahara central).

Restez vigilants, hydratez-vous régulièrement et évitez l’exposition directe au soleil aux heures les plus chaudes.

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