Alertes météo en Algérie : Pluies et vents de sable dans plusieurs wilayas

Les prévisions météorologiques pour plusieurs wilayas d’Algérie ont déclenché une alerte face à des conditions climatiques extrêmes. Actuellement, les régions de Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bouira, le nord de Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras sont confrontées à des précipitations intenses, avec des estimations de pluie oscillant entre 20 et 30 mm. Ces conditions sont annoncées pour se maintenir jusqu’au Samedi 16 Décembre 2023.

En parallèle, des vents de sable ont été signalés à Timimoun, Béni-Abbès, Bordj-Badji-Mokhtar, In-Salah, Tindouf et Adrar. A Alger, Blida, Boumerdes et Bordj bou arreridj, l’ONM a lancé une alerte vigilance jaune, concernant la pluie.

Les alertes concernant les fortes précipitations et les vents de sable dans plusieurs wilayas exigent une vigilance accrue et une préparation adéquate pour faire face à ces phénomènes météorologiques.

Prévisions météo en Algérie

Les températures prévues aujourd’hui varient considérablement à travers le pays, offrant un panorama contrasté :

À Bouira, Tizi Ouzou et Bejaia, les températures attendues sont respectivement de 11°C, 13°C et 13°C. Bordj Bou Arreridj connaîtra une journée plus fraîche avec 10°C, tandis qu’Alger prévoit 15°C. Tindouf atteindra 17°C, Djanet et Adrar afficheront 16°C, In Guezzam enregistrera 23°C et Ouargla 15°C. Batna sera la ville la plus fraîche avec seulement 6°C.

Pour ce samedi 16 décembre 2023, les températures maximales prévues varient selon les régions. Sur les régions côtières, les températures oscilleront entre 13°C et 17°C. Dans les régions intérieures, elles seront plus fraîches, se situant entre 4°C et 17°C. En revanche, dans les régions sahariennes, on attend des températures plus élevées, entre 16°C et 23°C.