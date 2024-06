Alertes météo en Algérie : pluies et canicule persistantes ce mardi 18 juin !

En ce troisième jour de l’Aïd al-Adha, les conditions météorologiques en Algérie continuent de présenter des contrastes saisissants. Alors que certaines wilayas affrontent une canicule intense, d’autres font face à des alertes météo pour des risques de pluie et d’orages. En lisant cet article, découvrez le bulletin météo détaillé de ce mardi 18 juin 2024.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un nouveau Bulletin Météo Spécial (BMS) pour des risques de canicule. Cette alerte de niveau 2 place en vigilance orange les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Les températures maximales dans ces régions oscilleront entre 42 °C et 45 °C, tandis que les minimales varieront entre 26 °C et 34 °C. Cette alerte reste en vigueur ce mardi 18 juin 2024, nécessitant une attention particulière de la part des résidents, pour éviter les coups de chaleur et les risques de déshydratation.

En outre, Météo Algérie a placé en vigilance jaune “pluie” et “orage” de nombreuses wilayas. Parmi celles-ci, on retrouve Alger, Souk-Ahras, Tipaza, Tissemsilt, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, M’sila, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, In Salah, Batna, Djelfa, Constantine, El Bayadh, Aïn Defla, Médéa, Adrar, Saïda, Naâma, Boumerdès, Bouira, Blida et Béchar. Ainsi, ces conditions météorologiques nécessitent une vigilance accrue, particulièrement pour les conducteurs, car les routes pourraient devenir glissantes.

Météo Algérie : temps et températures de ce mardi 18 juin !

Le bulletin météo de ce mardi 18 juin 2024 prévoit un ciel voilé à couvert sur l’ensemble des régions Nord de l’Algérie, avec des averses de pluie et une tendance orageuse dans les régions intérieures. Dans les régions sahariennes, le ciel sera couvert sur le Sahara Central, le Nord du Sahara et le Sud-Est du pays. Cependant, un ciel partiellement voilé marquera les autres régions sahariennes, apportant un répit face aux températures élevées caractéristiques de ces zones.

D’ailleurs, les températures maximales prévues ce mardi varient considérablement selon les régions. Dans les régions côtières, le mercure affichera des valeurs comprises entre 26 et 38 °C. Alors qu’au niveau des régions intérieures, les températures oscilleront entre 34 et 44 °C. Enfin, pour ce qui est de notre grand Sud, les valeurs maximales se situeront entre 36 et 42 °C, avec des pics pouvant atteindre localement les 49 °C.