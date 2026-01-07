Alertes météo en Algérie : froid glacial, chutes de neige et fortes pluies au programme ce 7 janvier

Un temps hivernal rigoureux continue de s’imposer sur une grande partie du territoire national. En ce mercredi 7 janvier 2026, la météo reste marquée par le froid intense, les chutes de neige, les fortes pluies et des températures négatives, notamment dans les régions intérieures et montagneuses. Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) maintiennent plusieurs bulletins météorologiques spéciaux (BMS) en cours, appelant à la vigilance dans de nombreuses wilayas.

Dès les premières heures de la journée, une vague de grand froid touche plusieurs régions de l’intérieur du pays. En effet, le Sud de Tlemcen, Naâma, le Nord d’El Bayadh, le Nord de Laghouat, le Nord de Djelfa, Batna et le Nord de Khenchela enregistrent des températures particulièrement basses. Dans ces zones, les minimales chutent autour de -5 °C, notamment durant la nuit et les premières heures de la matinée. Cette situation devrait se prolonger jusqu’à jeudi, renforçant la sensation de froid déjà très marquée.

Ainsi, ce mercredi, l’ensemble du pays reste sous l’influence d’une masse d’air polaire. Les températures minimales oscillent entre -4 et -2 °C dans les régions intérieures, entre 0 et 4 °C sur le littoral, et entre 0 et 10 °C dans le Sud. En journée, les maximales atteignent environ 4 °C à l’intérieur, 14 °C dans le Nord, et entre 11 et 29 °C dans les régions sahariennes.

BMS – Chutes de neige : quelles sont les régions concernées ?

Parallèlement, les chutes de neige gagnent du terrain sur de vastes zones montagneuses. Les reliefs de l’Est, notamment ceux de Mila, Constantine, Skikda, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa, connaissent des chutes de neige sur les hauteurs dépassant les 900 à 1 000 mètres d’altitude, avec des épaisseurs estimées entre 5 et 10 centimètres. Ces conditions compliquent la circulation et nécessitent une vigilance accrue, en particulier sur les axes routiers montagneux.

La situation se révèle encore plus délicate sur les reliefs du Centre et de l’Ouest du pays. Des chutes de neige plus importantes concernent Tlemcen, Naâma, El Bayadh, Sidi Bel Abbès, Tiaret, Saïda, Mascara, Tissemsilt, Aïn Defla, Médéa, Blida, Tipaza, Laghouat, Djelfa, M’sila, Bouira, Tizi Ouzou, Bordj Bou Arréridj, Jijel, Béjaïa et Sétif. La neige descend progressivement vers des altitudes avoisinant 800 mètres, avec des cumuls compris entre 10 et 15 centimètres, pouvant dépasser localement les 25 centimètres sur les massifs de l’Ouarsenis, du Chréa, du Djurdjura et des Babors.

Alerte météo en Algérie : de fortes pluies attendues dans ces wilayas !

En plus de la neige, de fortes pluies continuent d’arroser les régions nord et côtières, parfois sous forme orageuse. Ces précipitations touchent plusieurs wilayas de l’Est et du Centre, avec des averses soutenues attendues tout au long de la journée de mercredi. Cette instabilité atmosphérique devrait se prolonger durant jeudi et vendredi.

Enfin, les conditions maritimes demeurent difficiles. La mer reste agitée à localement forte sur l’ensemble du littoral, sous l’effet de vents soutenus pouvant atteindre 60 km/h, rendant la navigation délicate, voire dangereuse par endroits.

Face à cette situation météorologique hivernale persistante, les autorités appellent à la prudence, notamment sur les routes de montagne, en zones exposées au gel, et dans les régions fortement arrosées. Les conditions devraient rester instables au moins jusqu’à la fin de la semaine.