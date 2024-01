Alertes météo en Algérie : chutes de neige et pluies à prévoir ce jeudi 11 janvier !

En ce jeudi 11 janvier 2024, l’Algérie s’enveloppe davantage dans les affres de l’hiver. Les conditions météorologiques prévoient une série de phénomènes notables à travers le pays. Les prévisions indiquent une variation significative du climat, avec des températures en baisse et des précipitations annoncées dans différentes régions. Ces conditions météorologiques pourraient affecter votre quotidien, il est donc recommandé aux citoyens de se préparer en conséquence, en adoptant des vêtements chauds et en restant vigilants face aux averses et aux variations de température.

D’après les prévisions météorologiques de Météo Algérie, les reliefs, dépassant les altitudes de 1300/1400 mètres dans le Centre et les 1200 mètres dans l’Est, devraient accueillir aujourd’hui des chutes de neige, à partir de la soirée, rajoutant ainsi une touche hivernale à ces régions.

En ce qui concerne les températures maximales de ce jeudi, il faut savoir que sur les régions côtières, le mercure oscillera entre 15 °C et 19 °C, offrant des températures relativement modérées pour cette période de l’année. Pendant ce temps, les régions intérieures verront des maximales variant entre 8 °C et 16 °C, reflétant une tendance plus fraîche pour la journée. Quant aux vastes étendues sahariennes, des températures plus élevées sont prévues, avec des valeurs entre 17 °C et 31 °C.

Dans le détail, Alger affichera 15 °C, tandis que Tenes, Annaba et Jijel connaîtront des températures de l’ordre de 16 °C, et Tlemcen atteindra 19 °C. En outre, Sétif verra le thermomètre afficher 8 °C, Khanchela 12 °C, Blida 14 °C, Chlef et Naama 16 °C. À El Oued et Béchar, le mercure montera à 19 °C, tandis qu’à El Menia, il atteindra 21 °C.

Que dit le bulletin météo de ce jeudi 11 janvier ?

Pour ce jeudi 11 janvier 2024, l’Office National de la Météorologie (ONM) a fait savoir qu’au niveau des régions Ouest du pays, un ciel généralement dégagé à partiellement voilé sera au rendez-vous, promettant une journée sous des cieux relativement cléments.

Cependant, au Centre et à l’Est, le tableau météorologique sera bien différent. Les prévisions pour cette journée annoncent un ciel nuageux, préfigurant des averses éparses. En cours de journée, ces pluies pourraient gagner en intensité, prenant par moments un caractère d’averses orageuses. De plus, des chutes de grêle pourraient accompagner ces précipitations par endroits, incitant à une vigilance accrue pour les habitants de ces régions.

Quant aux vastes étendues sahariennes, l’ONM prévoit un ciel souvent voilé sur le Hoggar/Tassili et le Sahara oriental. Pour les autres régions sahariennes, un ciel généralement dégagé à partiellement voilé est à prévoir, annonçant ainsi une journée ensoleillée pour ces régions.

BMS – Météo Algérie : alerte pluies sur différentes wilayas !

Le premier Bulletin Météo Spécial (BMS) de Météo Algérie a mis en alerte orange « pluie » plusieurs wilayas, signalant un risque accru de précipitations. Les zones concernées incluent Tizi-Ouzou, Bejaïa, Jijel, Bouira, Constantine, Mila, le Nord de Sétif, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras. L’annonce spécifie des estimations de pluie variant entre 20 et 40 mm pendant la période de validité de cette alerte, en cours à compter de ce jeudi à midi jusqu’au vendredi à 15h00.

Dans un second Bulletin Météo Spécial (BMS), l’ONM a également émis une alerte orange « pluie » pour d’autres wilayas. Cette deuxième alerte de niveau 2 concerne les wilayas de Tipaza, Blida, Médéa, Alger et Boumerdes. Les prévisions indiquent des quantités de pluie oscillant entre 20 et 30 mm. Cette alerte est en vigueur ce jeudi, à partir de 6h00, se prolongeant jusqu’à 21h00.

Ces bulletins spéciaux mettent en garde contre des conditions météorologiques potentiellement intenses dans ces régions. Les habitants sont incités à rester informés des mises à jour météorologiques et à prendre des précautions appropriées face à ces prévisions de fortes précipitations, afin de minimiser les risques et de s’adapter aux conditions changeantes du temps.

