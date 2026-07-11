Alertes météo en Algérie ce 11 juillet : canicule jusqu’à 46 °C et orages dès 15h dans plusieurs wilayas

Ce samedi 11 juillet, l’Algérie vit sous une pression atmosphérique hors norme. L’Office national de la météorologie (ONM) a déclenché simultanément deux alertes distinctes : une canicule extrême pouvant atteindre 46 °C à l’ombre dans plusieurs régions du nord, et un risque de pluies orageuses localement soutenues dès l’après-midi dans une vingtaine de wilayas. Un paradoxe climatique brutal, caractéristique des étés algériens, mais d’une intensité particulièrement marquée ce week-end.

Une canicule à 46 °C maintenue jusqu’à dimanche sur 24 wilayas

Évaluées comme exceptionnelles par les services météorologiques, les températures attendues ce week-end dépassent largement les normales saisonnières. Selon le bulletin météorologique spécial (BMS) publié par l’ONM, le mercure grimpera entre 45 et 46 °C à l’ombre dans de nombreuses régions, et ce au moins jusqu’à dimanche.

Vingt-quatre wilayas sont placées sous cette vigilance caniculaire. L’arc concerné s’étend de l’ouest vers l’est du pays : Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, Tissemsilt, Aïn Defla, Chlef, Relizane et Mascara à l’ouest, puis Médéa, Djelfa, Bouira, Tizi Ouzou, M’Sila et Mila au centre, jusqu’à Constantine, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Guelma, Batna, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf à l’est. Aucune grande région du nord n’est épargnée.

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Face à cette fournaise, les autorités rappellent des consignes essentielles. Limiter les déplacements aux heures les plus chaudes, s’hydrater sans attendre d’en ressentir le besoin, et surveiller de près les enfants, les personnes âgées ainsi que les malades chroniques, populations les plus exposées aux coups de chaleur.

Alerte orages dès 15h : 20 wilayas sous vigilance jaune ce samedi

La chaleur n’est pas le seul danger de la journée. En parallèle de la canicule, l’ONM a émis une vigilance jaune pour pluies orageuses, valable à partir de 15h00 ce samedi et jusqu’à minuit. Vingt wilayas sont concernées par ce second bulletin.

Parmi elles, plusieurs cumulent les deux risques simultanément. Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine et Guelma figurent à la fois sur la liste canicule et sur celle des orages. S’y ajoutent Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Tébessa, Khenchela, Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda et Tiaret.

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Ces averses orageuses localement importantes peuvent s’accompagner de rafales de vent et de grêle. Les habitants des zones proches des oueds sont particulièrement invités à la prudence : sur des sols desséchés par la canicule, les crues subites surviennent rapidement et sans avertissement.

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