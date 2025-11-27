ALERTES MÉTÉO du jeudi 27/11 : vigilance « orange » fortes pluies et chutes de neige dans ces wilayas

La saison hivernale s’installe progressivement sur l’Algérie, annonçant des journées froides, pluvieuses et neigeuses sur de nombreuses régions du pays. Ce jeudi 27 novembre, les habitants doivent s’attendre à des conditions météorologiques particulièrement rigoureuses, avec la poursuite d’un temps instable affectant le Nord, le Centre et l’Est du pays. Les services de Météo Algérie maintiennent plusieurs bulletins météorologiques spéciaux (BMS) pour prévenir des risques de fortes pluies et de chutes de neige.

Selon les prévisions, la perturbation atmosphérique en cours apportera des pluies orageuses soutenues dans les wilayas du Nord, avec des cumuls plus importants dans les régions de l’Est et du Centre. Dans certaines wilayas intérieures de l’Ouest, la neige et le verglas se manifesteront, accentuant le froid déjà vif. Les températures resteront très basses sur l’ensemble des wilayas du Nord, affectées par une masse d’air polaire en provenance d’Europe.

Les matinées et nuits s’annoncent particulièrement glaciales, avec -4 °C à Mécheria, Naâma et El Bayadh, -3 °C à Sétif, Constantine, Bordj Bou Arreridj et Oum El Bouaghi, et jusqu’à -5 °C dans les Hauts-Plateaux de l’Ouest. Sur les côtes, le thermomètre ne dépassera pas 4 à 5 °C, tandis que le Sud connaîtra des températures comprises entre 1 et 5 °C. La mer s’annonce très agitée sur les côtes occidentales, avec des rafales de vent supérieures à 70 km/h et des vagues pouvant dépasser 4,5 mètres.

BMS – Météo Algérie : quelles sont les wilayas en alerte ce jeudi ?

Pour ce qui est des prévisions détaillées, les alertes météo de l’Office National de la Météorologie (ONM) place un large éventail de wilayas en vigilance orange de niveau 2 pour des risques de fortes pluies et de chutes de neige. Les wilayas de Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira et Béjaïa recevront entre 20 et 40 mm de pluie. Cette alerte est valable jusqu’à 21h00 ce jeudi 27 novembre. Les habitants doivent se préparer à un temps pluvieux et des routes glissantes dans ces régions.

Dans les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, ainsi que le Nord de Sétif et Mila, les pluies atteindront entre 30 et 50 mm et pourront localement dépasser 60 mm. Cette alerte s’étend du mercredi 26 novembre à 21h00 jusqu’au vendredi 28 novembre à 12h00. Les conditions nécessitent prudence sur les routes et activités en extérieur.

Par ailleurs, Constantine, Guelma, Skikda, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna et Khenchela connaîtront entre 5 et 10 cm de neige sur les reliefs dépassant 1000 à 1100 mètres, valable jusqu’au jeudi 27 novembre à 23h00. Les routes de montagne resteront particulièrement délicates à emprunter.

De plus, Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Jijel, Sétif, Bordj Bou Arreridj et Mila enregistreront aussi entre 10 et 20 cm de neige sur les reliefs dépassant 1000 à 1100 mètres, jusqu’au jeudi 27 novembre à 23h00. Cette situation renforce la vigilance pour la circulation et les déplacements dans les zones montagneuses.

Face à cette météo capricieuse, la prudence reste de mise, notamment sur les routes des wilayas intérieures et côtières affectées par les pluies et la neige. La vigilance s’impose pour circuler en sécurité et anticiper les impacts de cette vague hivernale sur les activités quotidiennes.