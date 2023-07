Alertes Canicule de l’ONM en Algérie ce vendredi 21 Juillet 2023

L’été 2023 connaît une nouvelle intensité dans le ciel algérien. Selon les prévisions fournies par l’Office national de la météorologie (ONM), le pays est actuellement en proie à une canicule qui impacte la majorité de ses régions.

Les zones côtières, d’habitude plus fraîches, affichent des températures surprenantes. Alger et Blida sont au même niveau avec un mercure qui grimpe à 35°C. Plus à l’ouest, Tipaza enregistre une température de 37°C, tandis que Bejaia, plus à l’est, bénéficie d’un petit répit à 32°C.

Cependant, c’est dans le Sud que la chaleur est la plus accablante. Tindouf, située à l’extrême ouest du pays, voit le thermomètre grimper à 44°C. À Tamanrasset, le mercure monte à 40°C et à Ouargla, il atteint un pic de 45°C.

Des alertes canicule lancées par l’ONM

Devant cette montée vertigineuse des températures, l’ONM a émis plusieurs alertes canicule de niveau 2 pour plusieurs wilayas.

La première concerne le Sud de Djelfa, l’Ouest de Batna, le Sud de Khenchela et le Sud de Tébessa. Les températures maximales dans ces régions sont prévues entre 44°C et 46°C, pouvant localement atteindre les 47°C ou 48°C. Les nuits n’offriront que peu de répit avec des températures minimales entre 32°C et 34°C. Cette alerte est en vigueur pour le jeudi 20 et vendredi 21 juillet 2023.

La seconde alerte touche les wilayas de Biskra, Ouled Djellal, El M’ghair, El Oued et Touggourt. Ici, les températures maximales pourraient frôler les 50°C, avec des prévisions entre 48°C et 49°C. Les températures minimales resteront également élevées, oscillant entre 33°C et 36°C.

Face à ces vagues de chaleur, il est essentiel de prendre toutes les précautions nécessaires. Il est recommandé de rester à l’abri durant les heures les plus chaudes, de boire régulièrement de l’eau et d’éviter toute activité physique intense. Il est également crucial de veiller sur les populations les plus vulnérables, comme les enfants, les personnes âgées et les malades.