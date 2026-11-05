Au moins 12 vols visés par des alertes à la bombe ce jeudi : que se passe-t-il dans le ciel européen ?

Ce jeudi 5 novembre dans la matinée, un Airbus A320 reliant Dublin à Rome a été contraint d’atterrir d’urgence sur la base aérienne d’Évreux (Eure) en raison d’une alerte à la bombe, a confirmé Matignon.

Les autorités et les compagnies aériennes ont indiqué qu’au moins 12 vols en Europe ont subi des alertes à la bombe ce jeudi 5 novembre, entraînant le déroutement de deux appareils et l’escorte de plusieurs autres par des avions militaires.

C’est la troisième vague d’alertes à la bombe de la semaine. Elle cible principalement des compagnies à bas coûts ainsi que des liaisons aériennes desservant ou provenant de la Bulgarie, de la République tchèque et de l’Italie.

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Vol Dublin-Rome dérouté à Évreux : ce que l’on sait

Un Airbus A320 de la compagnie Aer Lingus, effectuant la liaison entre l’Irlande et Rome, a dû être dérouté à la suite d’une alerte à la bombe. D’après le site de suivi de vols en temps réel Flightradar, ce vol EI402 était censé atterrir dans la capitale italienne vers 10h30.

Une fois entrés dans l’espace aérien français, les pilotes ont envoyé le code d’urgence « Squawk 7700 », un signal synonyme de demande d’assistance immédiate à bord.

Selon les informations du Parisien, un Rafale puis un Mirage 2000-5 ont décollé en urgence pour intercepter l’appareil dans le secteur parisien. Après avoir survolé une partie de la Normandie, l’avion a été escorté par la chasse militaire jusqu’à la base aérienne d’Évreux.

La compagnie Aer Lingus a confirmé que le vol avait été « dérouté vers la Normandie ce matin par mesure de sécurité ». De son côté, l’armée de l’Air et de l’Espace a précisé que la permanence opérationnelle de la base de Saint-Dizier avait décollé en urgence pour intercepter l’appareil face à une « suspicion d’alerte à la bombe ».

L’avion s’est posé vers 10 heures sur la base militaire d’Évreux, en Normandie. Les 151 passagers et les six membres d’équipage ont été évacués en sécurité pour permettre l’intervention des démineurs, a indiqué Matignon. De son côté, Aer Lingus a assuré dans un court communiqué tout mettre en œuvre pour « réacheminer (ses) clients vers leur destination finale dans les plus brefs délais ».

Quels sont les autres vols concernés ?

Trois avions de Ryanair assurant les liaisons Madrid-Sofia, Copenhague-Sofia et Londres Stansted-Sofia ont été visés ce jeudi matin par de fausses alertes à la bombe, selon une porte-parole du ministère bulgare des Transports sollicitée par l’AFP. Les fouilles menées sur les appareils n’ont révélé aucun explosif.

En fin de matinée, la police tchèque a annoncé sur les réseaux sociaux avoir préparé l’atterrissage de quatre avions visant la capitale, après avoir reçu des menaces concernant la présence d’engins explosifs à bord. Tout en estimant la menace peu crédible, les autorités ont affirmé ne rien sous-estimer et avoir déployé toutes les mesures de sécurité requises, en veillant à limiter les perturbations pour les passagers et l’aéroport.

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Deux vols de la compagnie Wizz Air décollant de Milan Malpensa (Italie) vers Bucarest et Varsovie ont eux aussi été visés. Enfin, la compagnie Finnair a également été touchée sur ses liaisons reliant Helsinki à Rome et Vienne.

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