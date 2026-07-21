Alerte trafic à Alger : cet axe majeur fermé la nuit jusqu’au 23 juillet

La RN 63 va connaître une interruption totale de circulation au cœur de la nuit, et ce pendant deux nuits d’affilée. La wilaya d’Alger a officialisé la fermeture du tronçon situé au lieu-dit Saint-Georges, dans la commune de Birkhadem, dans les deux sens de marche.

Les créneaux concernés sont identiques : de 23h00 à 05h00, dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 juillet 2026, puis dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 juillet 2026.

Les automobilistes qui empruntent cet axe quotidiennement doivent impérativement revoir leurs itinéraires avant de prendre le volant.

La pose des poutres du pont, seule raison de cette coupure

Derrière cette fermeture se cache une opération technique précise et non déplaçable. Les équipes en charge du chantier doivent procéder à la pose des poutres du pont actuellement en construction sur cet axe.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la réalisation du futur échangeur reliant la RN 1 et la RN 63, accompagnée de l’aménagement de ses accès.

Ce type d’opération exige une immobilisation totale de la chaussée. Aucune cohabitation avec le trafic n’est techniquement envisageable pendant ces phases critiques.

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Programmer ces travaux entre 23h et 5h du matin répond à une logique bien établie dans la gestion des grands chantiers algérois. Cette plage horaire correspond au creux de trafic sur la capitale, ce qui permet de contenir les perturbations au strict minimum.

La wilaya d’Alger a d’ailleurs eu recours à cette même approche à plusieurs reprises ces derniers mois, notamment lors de la fermeture de la RN 11 au niveau du port d’Alger en juillet dernier, ou encore lors des travaux sur le boulevard de l’ALN pour l’installation d’une passerelle piétonne en juin 2026.

Déviation RN 63 Birkhadem : deux itinéraires selon votre sens de circulation

Un dispositif de reconditionnement du trafic a été mis en place pour les deux flux concernés. Les conducteurs se dirigeant de Birkhadem vers Saoula seront redirigés via l’évitement de la ville de Saoula jusqu’au centre-ville.

Dans le sens inverse, ceux partant de Saoula vers Birkhadem devront rejoindre le rond-point du centre-ville de Saoula, emprunter la route d’évitement, puis rejoindre la RN 63 en direction de Birkhadem.

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La signalisation temporaire sera en place sur l’ensemble de la zone. Respecter scrupuleusement ces indications est indispensable, non seulement pour fluidifier le trafic, mais aussi pour garantir la sécurité des agents sur le chantier.

La wilaya d’Alger a présenté ses excuses aux usagers pour les désagréments occasionnés par ces travaux.

