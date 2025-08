Alerte Telegram : une vague de liens piégés menace les utilisateurs algériens

L’Association nationale pour l’orientation du consommateur et sa protection dans le commerce électronique (Anpcecom) a lancé une alerte urgente ce vendredi, mettant en garde tous les utilisateurs algériens de Telegram contre une campagne de piratage sournoise. Cette attaque repose sur l’envoi de liens malveillants à travers des messages semblants provenir de contacts connus, ce qui rend l’arnaque encore plus crédible.

Selon le communiqué officiel de l’Anpcecom, ces liens, une fois cliqués, peuvent permettre aux pirates d’infecter le téléphone de la victime, d’envoyer automatiquement des messages piégés à d’autres contacts et de collecter des données personnelles sensibles telles que des mots de passe, fichiers, photos ou identifiants bancaires.

Comment se protéger du piratage sur Telegram ?

L’organisation recommande une extrême vigilance, même si le lien semble provenir d’une connaissance. Voici les mesures préventives essentielles à adopter pour se protéger contre le phishing et les cyberattaques :

Ne cliquez jamais sur un lien suspect, même envoyé par un ami, sans vérifier la source.

même envoyé par un ami, sans vérifier la source. Mettez à jour régulièrement votre application Telegram et le système d’exploitation de votre smartphone.

et le de votre smartphone. Utilisez un antivirus fiable et une application de cyber sécurité qui détecte les comportements suspects.

et une application de qui détecte les comportements suspects. Activez la double authentification sur vos comptes pour empêcher tout accès non autorisé.

sur vos comptes pour empêcher tout accès non autorisé. Éduquez-vous et éduquez vos proches sur les différentes techniques de phishing utilisées.

En cas de suspicion ou de piratage avéré, changez immédiatement vos mots de passe, déconnectez les comptes liés à votre appareil et contactez les autorités compétentes spécialisées en cybercriminalité.

Algérie Poste met en garde contre les arnaques en ligne

Dans le même élan, Algérie Poste a publié un avertissement contre des pages frauduleuses circulant sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Ces pages usurpent l’identité de l’institution pour promouvoir de faux concours ou offres alléchantes, destinés à tromper les internautes et récupérer leurs données.

La société rappelle qu’elle n’organise aucune tombola ni offre commerciale via ces canaux, et invite les citoyens à signaler toute activité suspecte. Pour plus de sécurité, Algérie Poste a partagé les liens vers ses plateformes officielles :

Les cyberattaques deviennent de plus en plus sophistiquées et personnalisées. Cette alerte doit rappeler à tous les citoyens algériens l’importance de la prudence numérique au quotidien. L’Anpcecom renouvelle son engagement à protéger les consommateurs et appelle à la vigilance constante ainsi qu’au signalement immédiat de toute activité douteuse.

