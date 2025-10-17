ALERTE SANITAIRE : Un décès par diphtérie à Skikda déclenche l’état d’urgence

La wilaya de Skikda est plongée dans une anxiété palpable suite à l’annonce, ce jeudi, d’un décès tragique causé par la diphtérie. Cette résurgence d’une maladie que l’on croyait éradiquée a immédiatement placé la région en état d’alerte sanitaire maximale.

La Direction de la Santé locale a publié un communiqué confirmant ce décès et signalant la présence de plusieurs autres cas d’infection, dont l’état de santé est jugé « compliqué » pour certains.

Diphtérie : La menace « silencieuse » refait surface en Algérie

Jadis maîtrisée par les campagnes de vaccination, la diphtérie – causée par la bactérie Corynebacterium diphtheriae – revient hanter la population. Les autorités sanitaires appellent à ne pas minimiser les premiers symptômes : une inflammation de la gorge, des difficultés à avaler et une fatigue intense.

Mais c’est la progression de l’infection qui est la plus redoutable. La maladie, qualifiée de « silencieuse » dans sa phase initiale, sécrète une puissante toxine qui peut entraîner des complications cardiaques (myocardite) et neurologiques graves, menant potentiellement à la mort en cas de diagnostic et de traitement tardifs. Un taux de mortalité variant de 5 à 10 % chez les personnes non traitées rappelle la dangerosité de cette infection bactérienne.

La prévention : Le rôle crucial du vaccin

Face à cette menace grandissante, la riposte est claire et unanime : la vaccination demeure le seul rempart efficace.

Dans un appel pressant, la Direction de la Santé de Skikda exhorte tous les citoyens à se rendre « sans délai » dans les centres de vaccination. L’accent est mis sur deux axes cruciaux :

Pour les adultes : Recevoir la dose de rappel nécessaire (le vaccin DTP/DT étant administré en doses de rappel tous les dix ans).

: Recevoir la dose de rappel nécessaire (le vaccin DTP/DT étant administré en doses de rappel tous les dix ans). Pour les enfants : S’assurer que leur vaccination est complète, en stricte conformité avec le programme national élargi.

Les résidents des communes de Skikda et Filfila sont désignés comme zones prioritaires pour cette campagne de rattrapage vaccinal.

La diphtérie : Comment reconnaître les signes ?

La diphtérie, souvent transmise par les gouttelettes respiratoires (toux, éternuements), se caractérise par la formation d’une membrane épaisse et grisâtre dans la gorge, risquant de provoquer l’étouffement. La bactérie, lorsqu’elle est infectée par un bactériophage, produit une toxine qui attaque le cœur et les nerfs.

Le traitement est une course contre la montre, nécessitant une intervention urgente incluant l’administration immédiate d’antitoxine dès la suspicion, suivie d’antibiotiques pour éradiquer la bactérie.

L’heure n’est plus à l’hésitation. La mobilisation de tous est vitale pour endiguer cette résurgence et éviter que d’autres vies ne soient fauchées par ce « mal du passé ». La prévention par le vaccin est, une fois de plus, désignée comme la première ligne de défense de la santé publique.