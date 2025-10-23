Alerte sanitaire : Plusieurs sources d’eau de cette wilaya déclarées « non conformes » aux normes

Pour de nombreux citoyens, les sources naturelles ne sont pas seulement un patrimoine, elles sont une source d’approvisionnement en eau quotidienne, souvent privilégiée pour son goût et sa fraîcheur.

Cette dépendance et cette confiance sont aujourd’hui remises en question. La municipalité de Aïn Tagourait (wilaya de Tipaza), par le biais de sa structure chargée de la santé publique et de l’hygiène, a révélé que les résultats d’analyses en laboratoire effectuées le 13 octobre 2025 montrent une non-conformite aux normes de potabilité pour trois sources très fréquentées.

Aïn Tagourait : Trois sources d’eau déclarées non conformes aux normes de potabilité

L’objectif de ces analyses, menées dans le cadre de la prévention des maladies hydriques, a tourné à la mise en garde. Selon un communiqué officiel de la structure municipale, les prélèvements ont révélé des résultats jugés « mauvais » pour les sources de Mahieddine Abedelkader (quartier Mahieddine Abedelkader), Cascade 2, et Aïn Bahloul (dans le quartier Djellouli Mohamed).

Face à ces conclusions alarmantes, les services de la municipalité ont lancé un appel pressant à la population. Les citoyens sont fermement exhortés à ne plus utiliser l’eau de ces trois sources à des fins de consommation.

Cette interdiction temporaire restera en vigueur jusqu’à ce que des mesures correctives soient appliquées. La municipalité s’engage à traiter les sources incriminées et à réaliser de nouvelles analyses.

« Le respect de ces recommandations contribue à la protection de la santé publique et à la sécurité de la communauté », a souligné la structure municipale. La levée de l’interdiction ne sera effective qu’après la confirmation de la conformité de l’eau aux normes de sécurité sanitaire en vigueur.

Cascade 01 et Aïn Massi : des sources toujours sûres et conformes aux normes de potabilité

Toutefois, l’ensemble des sources de la ville n’est pas concerné par cette alerte. Les résultats des analyses se sont avérés satisfaisants pour la source Cascade 01 (sur la route de Attatba) et la source Aïn Massi, dont l’eau reste propre à la consommation.

Les autorités locales appellent au civisme et à la prudence de tous en attendant le retour à la normale pour les sources contaminées. Une vigilance particulière est de mise pour éviter tout risque de maladie d’origine hydrique.

