Alerte sanitaire en Algérie : L’APOCE met en garde contre des produits Nestlé et Perrier contaminés

L’Association de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (APOCE) a lancé une alerte urgente concernant la présence d’une toxine dangereuse dans plusieurs produits alimentaires, notamment des petits pots pour bébé Nestlé et de l’eau minérale Perrier. Ces produits, contaminés par des bactéries toxiques, ont déjà été retirés du marché en France, et l’APOCE appelle les autorités algériennes à agir rapidement.

Une toxine dangereuse détectée dans des produits pour bébés

Les produits pour enfants visés par l’alerte sont des pots de la marque Nestlé produits par la filiale Suomen Nestlé Oy, qui contiennent une substance appelée ochratoxine A. Cette toxine est une mycotoxine produite par certaines moisissures, classée comme hautement toxique par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

🟢À LIRE AUSSI : Coiffure, esthétique, alimentation : Tayeb Zitouni déclenche une vaste opération de contrôle

Présente dans de nombreux produits alimentaires (céréales, fruits secs, épices…), l’ochratoxine A peut avoir de graves effets sur la santé, en particulier chez les nourrissons. Elle est connue pour ses propriétés génotoxiques, pouvant endommager l’ADN, et néphrotoxiques, avec un risque de cancer des reins en cas de consommation prolongée.

En France, les autorités ont décidé de retirer plusieurs références commercialisées depuis septembre 2024. Le rappel est intervenu après la détection d’un niveau de toxine au-dessus des normes sanitaires européennes dans un lot d’ail utilisé comme exhausteur de goût.

Eau Perrier également concernée

Autre produit dans le viseur de l’APOCE : l’eau minérale Perrier, dont des lots ont été retirés du marché français suite à la découverte d’une contamination bactériologique dans son site d’embouteillage dans le sud de la France. L’alerte a été donnée dix jours après la découverte, ce qui a suscité des critiques sur le manque de réactivité.

Environ 300 000 bouteilles ont été rappelées, après que la marque ait admis une contamination possible qui aurait pu atteindre le marché sans contrôle sanitaire suffisant.

L’APOCE appelle à l’interdiction et au boycott

Face à ces révélations, l’APOCE appelle les autorités sanitaires algériennes à interdire ces produits, et invite les consommateurs à faire preuve de vigilance en vérifiant les origines et les références des produits qu’ils achètent, notamment ceux importés. Elle recommande également de boycotter les marques concernées en attendant des garanties claires sur la sécurité des produits.

Dans un contexte où les alertes sanitaires se multiplient, cette affaire relance la question du renforcement des contrôles sur les produits importés, en particulier ceux destinés aux populations les plus vulnérables, comme les nourrissons.

Un appel à la prudence

Si les autorités françaises assurent que le niveau de toxine retrouvé n’est dangereux qu’en cas de consommation répétée sur le long terme, le principe de précaution doit primer, surtout lorsqu’il s’agit de produits destinés à l’alimentation infantile.

🟢À LIRE AUSSI : Brucellose humaine en Algérie : Une alerte sanitaire après plusieurs cas détectés

Les consommateurs algériens sont donc appelés à ne pas consommer les produits listés, à signaler tout lot suspect, et à suivre de près les recommandations de l’APOCE et des services de contrôle.