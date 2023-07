Alerte sanitaire à Blida : baignade interdite dans l’Oued Hammam Melouane

Les habitants et les touristes de la municipalité de Hammam Melouane, située dans la wilaya de Blida, devront faire face à une mesure exceptionnelle cet été. En raison de doutes concernant la qualité de l’eau de l’Oued Hammam Melouane, les autorités locales ont décidé d’interdire la baignade dans cette rivière très appréciée des estivants.

Interdiction de baignade à Hammam Melouane : inquiétudes sur la qualité de l’eau

La décision d’interdiction, annoncée par les services municipaux de Hammam Melouane, fait suite aux résultats inquiétants des analyses bactériologiques effectuées récemment. Ces analyses ont révélé des signes de contamination et ont suscité des inquiétudes quant à la sécurité des personnes se baignant dans cette rivière.

Le président du conseil municipal de Hammam Melouane a tenu à rappeler l’importance de préserver la santé publique et de protéger les citoyens et les visiteurs contre les maladies transmises par l’eau. La mesure d’interdiction de baignade vise à éviter tout risque potentiel pour la santé des personnes qui pourraient être exposées à des agents pathogènes dangereux présents dans l’eau.

L’Oued Hammam Melouane, connu pour être un lieu de détente et de fraîcheur en période estivale, attire habituellement de nombreux estivants en quête de repos et de loisirs aquatiques. Toutefois, la sécurité des baigneurs demeure primordiale, et c’est dans cette optique que cette décision radicale a été prise.

En attendant, il est demandé à tous les citoyens et les touristes de respecter scrupuleusement cette interdiction de baignade et de suivre les directives émises par les autorités locales. La vigilance est de mise pour préserver la santé publique et prévenir tout risque potentiel de contamination.

