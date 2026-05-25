Alerte rouge en Argentine : Messi incertain face à l’Algérie

L’Argentine est en alerte rouge ! Lionel Messi a contracté une blessure à trois semaines de la Coupe du monde 2026. La légende de l’Albiceleste est incertaine pour le premier match du Mondial américain face à… l’Algérie.

La sélection argentine retient son souffle. À moins d’un mois de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026, l’état de santé de Lionel Messi suscite de vives inquiétudes après sa sortie prématurée lors d’une rencontre de Major League Soccer.

Dimanche soir, lors du match spectaculaire opposant l’Inter Miami CF au Philadelphia Union, remporté sur le score prolifique de 6-4, la star argentine a quitté ses coéquipiers à la 73e minute. Visiblement touché à la jambe gauche, le septuple Ballon d’Or s’est plaint de douleurs musculaires, laissant planer le doute quant à sa disponibilité pour le grand rendez-vous planétaire.

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Messi sera-t-il présent face à l’Algérie ?

Alors que Messi enchaîne les prestations de haut niveau sous les couleurs de Miami depuis son arrivée en Floride, cette blessure vient brusquement freiner son élan. Selon plusieurs sources proches du club, il souffrirait d’une gêne aux ischio-jambiers, une zone particulièrement sensible pour les joueurs offensifs. Une fatigue accumulée ces dernières semaines pourrait également expliquer cette alerte physique.

À l’issue de la rencontre, l’entraîneur de la formation américaine, Guillermo Hoyos, est resté prudent dans ses déclarations, refusant de s’avancer sur la gravité de la blessure. Son discours, teinté d’inquiétude, n’a pas vraiment rassuré les supporters.

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De son côté, la chaîne argentine TyC Sports affirme que le capitaine de la sélection aurait lui-même demandé à sortir, préférant ne pas prendre de risques inutiles. Une décision sage, motivée par la volonté de préserver ses chances de participer au Mondial, dont le coup d’envoi approche à grands pas.

L’Argentine, dirigée par Lionel Scaloni, doit débuter sa campagne dans la nuit du 16 au 17 juin face à l’Algérie. Un rendez-vous très attendu, qui pourrait être compromis en cas d’absence de son maître à jouer.

Des examens médicaux sont prévus dans les prochaines heures afin de déterminer la nature exacte de la blessure et la durée éventuelle d’indisponibilité. En attendant les résultats, c’est tout un pays, ainsi que des millions de fans à travers le monde, qui vivent dans l’angoisse de voir leur idole manquer ce qui pourrait être le dernier grand défi de sa carrière internationale.

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