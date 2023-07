ALERTE ROUGE CANICULE pour 13 wilayas et températures dépassant 48° ce 23 juillet

Les services de Météo Algérie ont élevé le niveau d’alerte canicule à la troisième catégorie (niveau rouge) pour aujourd’hui, le dimanche 23 juillet 2023, en raison de températures exceptionnelles enregistrées dans plusieurs régions d’Algérie.

Les wilayas concernées par ce bulletin météo spécial (BMS) canicule, émis par l’Office national de météorologie (ONM) de NIVEAU ROUGE sont Alger, Relizane, Béjaia, Tizi Ouzou, Chlef, Jijel, Annaba, Skikda, Ain Defla, El Tarf, Guelma, Boumerdès et Blida.

Des températures extrêmes dépassant les 48 degrés Celsius à l’ombre sont attendues, selon la même source Les températures minimales seront quant à elles comprises entre 30 et 36 degrés Celsius. Ces conditions s’étendront de 10 heures à 18 heures après midi.

La canicule persistera jusqu’à demain sur plusieurs wilayas

Cette vague de chaleur continuera d’affecter plusieurs wilayas du pays jusqu’à lundi avec des températures pouvant atteindre 48 degrés, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis, vendredi passé par l’Office national de la météorologie (ONM).

Placée en vigilance « Orange », cette vague de chaleur affecte les wilayas de Boumerdes, Bejaia et Jijel, avec des températures maximales oscillant entre 40 et 44 degrés, pouvant atteindre localement les 46/48 degrés dimanche et lundi, alors que les minimales seront entre 28 et 34 degrés jusqu’à lundi.

La canicule touchera aussi les wilayas: Relizane, Chlef, Ain Defla, M’Sila et l’Ouest de Batna, avec des températures maximales qui oscilleront entre 44 et 45 degrés, et pouvant atteindre les 46/48 degrés dimanche et lundi, alors que les minimales seront entre 30 et 36 degrés jusqu’à lundi, précise la même source, rappelant que le BMS émis jeudi reste en vigueur.