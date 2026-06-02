Alerte pluies, orages et canicule : ces wilayas placées en vigilance dès midi ce mardi 2 juin

Juin s’installe, mais la météo algérienne refuse de se stabiliser. Ce mardi 2 juin 2026, l’Office National de la Météorologie (ONM) a publié deux bulletins de vigilance distincts, ciblant des phénomènes opposés : des pluies orageuses localement importantes sur quatre wilayas du Grand Sud, et une vague de chaleur menaçant cinq wilayas du littoral est. Une journée à double visage, qui illustre les contrastes climatiques extrêmes que connaît régulièrement le pays en début d’été.

Pluies orageuses au Sud : quelles sont les wilayas en alerte ce 2 juin ?

Cette première alerte météo concerne quatre wilayas sahariennes. Selon ce bulletin spécial, Météo Algérie place les wilayas d’Illizi, Djanet, Tamanrasset et In Guezzam en vigilance jaune de niveau 1 pour risque de pluies orageuses. La fenêtre temporelle est précise : les précipitations débuteront à partir de midi aujourd’hui et se prolongeront jusqu’à minuit.

Les prévisionnistes annoncent également un risque d’orages dans les wilayas de Tébessa, Illizi, In Guezzam, Djanet et Tamanrasset. Ces épisodes orageux pourraient s’accompagner localement d’averses parfois soutenues, notamment dans les régions sahariennes concernées. D’ailleurs, il est important de noter que les services de l’ONM prévoient la persistance de ces phénomènes dans ces mêmes régions tout au long de la journée de demain, mercredi 3 juin 2026.

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Canicule à l’Est du pays : vigilance chaleur dans ces wilayas côtières

Le second bulletin de l’ONM concerne, lui, le littoral Est du pays. Cinq wilayas côtières sont placées en vigilance jaune « canicule » pour ce mardi : El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel et Béjaïa. Les prévisionnistes signalent des températures nettement supérieures aux normales saisonnières, avec une sensation de chaleur accentuée sur l’ensemble de ces régions.

Cette situation s’inscrit dans une tendance plus large. Dès le 1er juin, une vague de chaleur intense avait déjà été signalée sur une grande partie du territoire, avec des pointes redoutables attendues dans les zones intérieures et sahariennes. L’anticyclone responsable de cet épisode devrait maintenir son emprise sur le pays au moins jusqu’au 10 juin.

Les populations des wilayas concernées doivent éviter toute exposition directe au soleil entre 11h et 16h. S’hydrater régulièrement, même sans sensation de soif, reste le réflexe prioritaire. Une attention particulière doit être portée aux personnes âgées, aux enfants et aux malades chroniques, plus vulnérables face aux coups de chaleur.

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Début juin sous haute tension météorologique : une répétition annuelle

Ainsi, ce double épisode du 2 juin n’est pas isolé. La météo en Algérie multiplie les alertes simultanées depuis plusieurs semaines, alternant orages violents et vagues caniculaires. Les climatologues le confirment : l’été 2026 s’annonce hors norme, avec des températures supérieures de 1 à 2 °C aux moyennes habituelles.

Les régions sahariennes, elles, cumulent les deux risques. Elles subissent des chaleurs extrêmes au quotidien, tout en étant exposées à des orages soudains susceptibles de se révéler dévastateurs. Un paradoxe climatique qui reflète l’instabilité croissante des masses d’air sur le Sahara algérien.

Face à cette situation, le réflexe le plus sûr reste de consulter régulièrement les bulletins officiels de l’ONM et de suivre les consignes des autorités locales. Ne pas traverser une route inondée, sécuriser les objets extérieurs avant un orage, limiter les sorties aux heures les plus chaudes : des gestes simples qui peuvent faire la différence.

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