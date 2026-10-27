Alerte pluies et orages en Algérie : 16 wilayas sous vigilance jaune dès mercredi 28 octobre

La dernière semaine du mois d’octobre risque de s’achever sur une note humide. L’Office national de la météorologie (ONM) a déclenché une série d’alertes de niveau 1, dites de vigilance jaune, pour des averses et une activité orageuse touchant une bonne partie du nord du pays. Le créneau le plus sensible est fixé à la soirée de mercredi, avec seize wilayas inscrites au bulletin.

Dès ce mardi 27 octobre, les prévisionnistes signalaient déjà un risque d’averses mêlées d’orages sur plusieurs régions. L’instabilité, caractéristique de cette période de transition saisonnière, se déplace d’une zone à l’autre au fil des heures.

Ce scénario n’a rien d’inédit cet automne. Le pays enchaîne les épisodes perturbés depuis plusieurs semaines, et les services météorologiques avaient déjà activé des bulletins spéciaux de niveau 2 sur l’Ouest algérien à la mi-octobre, avec des cumuls parfois conséquents.

Pour les automobilistes, la consigne reste la même : adapter sa vitesse et anticiper les ruissellements sur chaussée mouillée. Les bulletins de l’ONM sont réactualisés plusieurs fois par jour.

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Vigilance jaune : 16 wilayas concernées par les pluies mercredi 28 octobre

Le bulletin du mercredi 28 octobre dresse une liste étendue. À l’extrême est, El Tarf, Annaba, Skikda, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi et Tébessa figurent parmi les zones visées. L’alerte remonte ensuite vers la Kabylie avec Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès et Bouira. Le centre du pays n’est pas épargné. Alger, Blida, Médéa, Tipaza et Aïn Defla complètent le dispositif de vigilance jaune.

Trois wilayas de l’Est sont en revanche signalées pour un phénomène plus marqué. Des cellules orageuses sont en effet attendues sur Souk Ahras, Oum El Bouaghi et Tébessa, où les averses pourraient se montrer brèves mais intenses.

Les météorologues ont cadré la dégradation dans le temps. Les précipitations et le risque d’orages sont annoncés à partir de 21 h mercredi soir, et devraient s’estomper vers 6 h jeudi matin. Une fenêtre nocturne de neuf heures, donc, qui concerne surtout les déplacements de fin de soirée et de début de matinée.

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Prudence sur les routes pendant les épisodes pluvieux

Les conditions de circulation constituent la principale préoccupation. Une chaussée détrempée allonge sensiblement les distances de freinage, et la visibilité chute rapidement sous une averse orageuse. Les autorités invitent donc à retarder les trajets non indispensables durant les pics d’intensité.

Dans les zones urbaines, l’évacuation des eaux pluviales reste un point faible récurrent. Quelques dizaines de minutes de pluies soutenues suffisent parfois à saturer les réseaux et à former des flaques profondes sur certains axes. Le conseil final tient en une phrase : consulter les mises à jour de Météo Algérie avant de prendre la route.

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