Alerte pluies en Algérie : 14 wilayas en vigilance orange ce vendredi 2 octobre

La météo se dégrade à nouveau ce vendredi 2 octobre en Algérie. L’Office national de la météorologie (ONM) a émis un nouveau Bulletin météorologique spécial (BMS) concernant des pluies, avec un niveau de vigilance 2, alors que plusieurs autres wilayas connaîtront des précipitations, avec une vigilance jaune de niveau 1.

Un BMS de niveau 2 pour plusieurs wilayas

Selon le dernier bulletin de l’ONM, des pluies sont ) prévoir ce vendredi dans plusieurs régions du pays, avec des cumuls estimés entre 20 et 40 mm. Le BMS de niveau 2 est valable à compter de 14h00 ce vendredi jusqu’à 23h00 et concerne les wilayas suivantes :

Djelfa, M’Sila, Médéa, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela, Tébessa, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Tamanrasset.

Les précipitations pourraient ainsi toucher aussi bien plusieurs wilayas des Hauts-Plateaux et de l’Est que certaines régions du Grand Sud.

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Alerte météo en Algérie : vigilance jaune dans ces wilayas

En parallèle, Météo Algérie a placé plusieurs autres wilayas en niveau 1 en raison de fortes précipitations.

Cette alerte est valable de 09h00 à minuit ce vendredi 2 octobre. Elle concerne Sidi Bel Abbès, Souk Ahras, Tipaza, Tissemsilt, Laghouat, Relizane, Béjaïa, Tiaret, Guelma, In Salah, Tizi Ouzou, Djanet, Aïn Témouchent, Illizi, Tlemcen, Constantine, Skikda, El Bayadh, El Meghaier, Jijel, Aïn Defla, Biskra, El Tarf, Saïda, Naâma, Mascara, Ouled Djellal et Blida.

Cette nouvelle série d’alertes confirme le maintien d’un temps perturbé sur plusieurs régions du pays en ce début du mois d’octobre, avec des épisodes pluvieux particulièrement marqués dans certaines wilayas. Les automobilistes et les usagers des routes doivent faire preuve de prudence, en particulier durant les périodes de validité des alertes météo.

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21 incendies recensés par la Protection civile

Dans son point de situation publié à 20h00 hier soir, la Direction générale de la Protection civile a fait état de 21 incendies touchant notamment le couvert végétal, les récoltes agricoles, les palmeraies et les bottes de foin. Parmi ces sinistres, 18 ont été éteints, tandis que trois étaient encore en cours d’extinction.

Les incendies toujours actifs ont été signalés à Skikda, pour un feu de forêt, ainsi qu’à Sétif et Tiaret, où des feux touchent des bottes de foin. La Protection civile fait également état d’un feu de broussailles à Béjaïa, d’un incendie de bottes de foin à Aïn Defla et d’un feu dans une palmeraie à Biskra.

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