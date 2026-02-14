Alerte orange pluies torrentielles : l’ONM annonce un risque d’inondations dans plusieurs wilayas

L’Office national de la météorologie (ONM) a émis ce samedi un bulletin météo spécial de niveau 2, correspondant à une alerte orange. Les prévisions annoncent des pluies significatives pouvant localement dépasser les 50 mm dans plusieurs régions du pays, incitant les autorités et les citoyens à la prudence.

Selon les services météorologiques, les précipitations prévues devraient globalement varier entre 20 et 40 mm. Toutefois, certaines zones, en particulier les régions côtières et les wilayas de l’intérieur situées à l’est, pourraient connaître des cumuls supérieurs à 50 mm. Ces conditions météorologiques sont considérées comme exceptionnellement fortes et inhabituelles pour cette période, nécessitant une vigilance accrue.

Intempéries : les wilayas côtières et de l’intérieur sous surveillance pour fortes précipitations

Le bulletin d’alerte concerne notamment les wilayas côtières suivantes :

Boumerdès,

Tizi Ouzou,

Béjaïa,

Jijel,

Skikda,

Annaba.

El Tarf.

Il inclut également plusieurs wilayas de l’intérieur : Blida, Bouira, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras. Les habitants de ces zones sont invités à se préparer à des intempéries locales intenses, pouvant affecter la circulation et les activités quotidiennes.

L’alerte est effective à partir de 13 heures ce samedi et restera en vigueur jusqu’à 9 heures dimanche matin. Pendant cette période, l’ONM recommande de limiter les déplacements non essentiels et d’adopter toutes les mesures de sécurité nécessaires pour se protéger des effets de ces fortes pluies.

Les services météorologiques insistent particulièrement sur la prudence des automobilistes et des personnes utilisant les routes. Il est fortement conseillé d’éviter de traverser les oueds et les ravins, où le niveau des eaux peut monter rapidement et créer des situations dangereuses. Les autorités locales rappellent que les crues soudaines représentent l’un des principaux risques liés à ces pluies intenses.

Pluies torrentielles : l’Algérie appelle à la prudence sur les routes et les oueds

Par ailleurs, l’ONM encourage la population à suivre régulièrement les bulletins météorologiques afin de rester informée de tout changement ou aggravation des conditions. Ces informations permettront aux habitants de mieux anticiper les risques et de réagir rapidement face à tout événement climatique imprévu.

Ce type d’alerte illustre l’importance de la prévention face aux intempéries et la nécessité pour la population et les autorités locales de rester vigilantes. Les fortes pluies peuvent provoquer des inondations locales, des perturbations dans les transports et des dégâts matériels, rendant la coopération et la prudence essentielles pour assurer la sécurité de tous.

Face à ces prévisions, l’Algérie se prépare donc à un épisode pluvieux marqué, et la mobilisation des citoyens ainsi que le respect des consignes de sécurité sont essentiels pour réduire les risques liés à ces intempéries.