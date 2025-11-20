ALERTE NEIGE : Météo Algérie émet son premier BMS, 19 wilayas en vigilance orange ce week-end

Après un été anormalement long qui a étiré ses chaleurs sur plus de cinq mois, l’hiver s’apprête enfin à marquer son territoire en Algérie. L’Office National de la Météorologie (ONM) vient de déclencher plusieurs Alertes de Niveau II pour un épisode neigeux et pluvieux majeur attendu dès ce week-end, vendredi et samedi.

En effet, l’ONM a émis deux Bulletins Météo Spéciaux (BMS) concernant d’importantes chutes de neige et risques de verglas, classées en alerte de niveau II.

Les wilayas de Bouira, Boumerdes, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Sétif et Bordj Bou Arreridj sont les plus concernées par cet épisode hivernal. Elles devraient recevoir entre 10 et 20 cm de neige du vendredi 21 novembre à 15h00 au samedi 22 novembre à 15h00.

Une seconde alerte concerne les wilayas de Skikda, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna et Khenchela. Pour ces régions de l’Est et de l’Aurès, l’épaisseur de neige est estimée entre 5 et 10 cm, et les chutes se produiront du vendredi 21 novembre à 21h00 jusqu’à samedi 22 novembre à 12h00.

Enfin, une troisième alerte neige et verglas concerne les wilayas de Blida, Ain Defla, Tissemsilt et Médéa, où il va neiger entre vendredi 21 novembre (18h00) et samedi 22 novembre (09h00).

BMS Pluie : Des Précipitations abondantes attendues

En parallèle de la neige, l’ONM met en garde contre de fortes pluies qui pourraient engendrer des inondations locales sur plusieurs régions.

Concernant le Centre Ouest, les wilayas de Tipaza, Alger, Blida, Bouira, et le nord de Médéa sont placées en alerte de niveau II. Les quantités de pluie attendues varient entre 30 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm. Cette alerte est valable du jeudi 20 novembre à 18h00 jusqu’à samedi 22 novembre à 06h00 du matin.

L’alerte pluie de niveau II est également lancée pour le Nord-Est, touchant les wilayas de Boumerdes, Tizi Ouzou, Béjaïa, nord de Sétif, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. La quantité estimée est ici plus élevée, entre 40 et 50 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 70 mm. Cet épisode se déroulera du jeudi 20 novembre 2025 à 18h00 au samedi 22 novembre à 12h00 au moins.

Les autorités appellent les citoyens à la plus grande prudence, notamment sur les routes de montagne qui seront rendues très difficiles par le verglas et l’accumulation de neige.