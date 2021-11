Alerte météo : vents violents sur plusieurs zones côtières

L’office national de météorologie a annoncé, ce mardi 2 novembre, que les rafales de vent devront continuer à souffler sur l’ensemble de la bande côtière du pays.

Selon la même source, la vitesse des rafales attendues pour cette journée de mardi devra atteindre les 60 km/h. Cela devra provoquer l’agitation de la mer avec des vagues pouvant atteindre les 3 mètres de hauteur, et ce, jusqu’à l’aube de demain mercredi.

Les zones côtières concernées par la vigilance jaune (vents violents et vagues dangereuses) sont Marsa Ben Mhidi, Ghazaouat, Béni Saf, Oran, Arzew, Mostaganem et Ténès.

Il s’agit également des côtes de Bouharoune, d’Alger, de Déllys, d’Azefoun, de Bejaia, de Jijel, de Skikda, d’Annaba et d’El Kala.

Pour ce qui est des prévisions de ce mardi, les températures maximales attendues pour ce mardi seront entre 21 et 26 degrés sur les régions côtières, entre 22 et 30 degrés sur les régions intérieures et de 25 et 36 degrés sur les régions sahariennes.