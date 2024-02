Alerte météo : vents violents sur plusieurs wilayas ce dimanche

Ce dimanche, Météo Algérie prévoit des vents violents accompagnés de soulèvements de sable et d’averses de pluies orageuses dans différentes wilayas de l’Ouest et du Centre du pays. Les prévisions indiquent que les wilayas de Tissemsilt, Laghouat, Relizane, Tiaret, Chlef, Mostaganem, Djelfa, Aïn Defla, Mascara et Oran seront particulièrement touchées. La vigilance est donc recommandée dans ces zones jusqu’à minuit au moins.

Selon les prévisions de Météo Algérie, des conditions météorologiques agitées sont attendues ce dimanche dans plusieurs wilayas du pays. Des vents violents seront présents, accompagnés de soulèvements de sable et d’averses de pluies orageuses. Ces phénomènes pourraient provoquer des perturbations et nécessitent donc une vigilance accrue de la part des habitants.

Face à ces conditions météorologiques dangereuses, les autorités ont décidé de placer les wilayas concernées en vigilance jaune. Cette vigilance sera en vigueur jusqu’à minuit au moins, afin de garantir la sécurité des habitants. Il est donc primordial de suivre les recommandations et les consignes des autorités locales.

Quelles sont les prévisions météo pour ce 11 février ?

Ce dimanche 11 février, les prévisions météorologiques promettent un tableau météorologique diversifié à travers les différentes régions du pays.

Au nord de l’Algérie, le ciel sera principalement voilé à nuageux. Cependant, malgré ces nuages, quelques éclaircies pourront tout de même percer à travers. Des averses de pluie sont également prévues du côté est de la région. Il est donc conseillé de prévoir un parapluie si vous prévoyez de sortir.

Bonne nouvelle pour les habitants de l’ouest et du centre-est du pays, des éclaircies sont attendues dans ces régions. Le soleil viendra illuminer votre journée et vous pourrez profiter d’une météo plus clémente. N’oubliez pas de vous protéger du froid en vous couvrant convenablement.

Dans les régions sahariennes, une grande partie du territoire devrait bénéficier de conditions ensoleillées. Cependant, dans le Nord Sahara, quelques nuages pourront venir s’inviter.