Alerte météo : vents violents sur 7 wilayas côtières

Les services de Météo Algérie ont émis, ce mercredi 6 octobre, un bulletin météo spécial (BMS) dans lequel ils ont mis en garde contre des vents violents sur pas moins de 7 régions côtières du pays.

Dans sa carte de vigilance, Météo Algérie a placé 7 wilayas côtières en « vigilance jaune vents violents et vagues dangereuses ». Il s’agit des zones côtières de Dellys (Boumerdès), Azeffoune (Tizi Ouzou), Jijel, Skikda, Annaba et El Kala.

Les rafales attendues peuvent atteindre les 50 km/h. La validité du bulletin devra s’étaler, selon la même source, à partir de 21 h 00 de ce mercredi jusqu’à l’aube de demain jeudi aux environ de 3 h 00 du matin.

Les prévisions météo pour ce mercredi 6 octobre 2021

Pour ce qui est des prévisions pour cette journée du mercredi 6 octobre 2021, Météo Algérie a fait état d’un temps généralement dégagé devenant progressivement nuageux à partir de la soirée, pour les régions ouest et centres.

Les régions Est du pays seront au rendez-vous avec une alternance d’éclaircies et des passages nuageux, qui deviendront denses à partir de la soirée avec quelques pluies. Dans les régions sahariennes, le temps sera dégagé à partiellement voilé sur le nord du Sahara et les Oasis et ensoleillé sur les autres régions.

Concernant les températures attendues, Météo Algérie prévoit de 25 à 30 degrés sur les régions côtières, 23 à 31 degrés sur les régions intérieures et entre 30 et 41 degrés sur les régions sahariennes.