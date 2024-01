Alerte météo : vents violents jusqu’à 70 km/h et tempêtes de sable sur plusieurs wilayas

Un avertissement météorologique spécial a été émis, mettant en garde contre des vents puissants accompagnés d’une propagation intense de sable dans certaines régions. Selon cette alerte, la vitesse du vent pourrait atteindre localement les 70 km/h, créant des conditions météorologiques potentiellement dangereuses. Les citoyens sont invités à prendre des précautions supplémentaires et à suivre les conseils des autorités locales.

Alerte orange vents violents jusqu’à 70 km/h sur plusieurs wilayas

D’après les prévisions de l’ONM (Office National de la Météo), la période d’alerte débutera à 18 heures aujourd’hui, lundi, et se poursuivra jusqu’à 21 heures demain, mardi. De violentes rafales pouvant atteindre les 70 km/h sont attendues, avec des soulèvements de sable par endroits. Les wilayas impactées par cette alerte incluent :

Adrar,

In Salah,

Tindouf,

Béchar,

Touggourt,

In Guezzam.

En plus de présenter des risques pour la santé, les tempêtes de sable peuvent avoir des impacts importants sur la visibilité et la sécurité routière. Il est ainsi recommandé aux résidents de limiter leurs déplacements au strict nécessaire et de se protéger adéquatement en cas de sortie.

Les services météorologiques continuent de surveiller la situation de près et fourniront des mises à jour régulières. Il est fortement recommandé aux résidents des zones concernées de rester informés des mises à jour météorologiques et de se préparer à des conditions atmosphériques difficiles pendant cette période météorologique délicate.

