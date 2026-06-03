Alerte météo : Vents violents et fortes vagues sur le littoral algérien dès ce mercredi soir

L’Office national de la météorologie (ONM) a émis un bulletin météorologique spécial (BMS) alertant sur des conditions maritimes particulièrement dégradées. De fortes rafales de vent et des vagues très hautes sont attendues sur plusieurs façades côtières du pays à partir de ce mercredi 3 juin 2026 en fin d’après-midi.

Les services météorologiques appellent les professionnels de la mer, les pêcheurs et les usagers du littoral à la plus grande vigilance en raison de la dangerosité de la mer sur les zones ciblées.

🟢 À LIRE AUSSI : Transport maritime : Algérie Ferries modifie plusieurs traversées en juin

Alerte : Risque de vagues doubles entre Alger et Béjaïa

La première partie de l’alerte concerne une portion centrale du littoral. Les prévisionnistes redoutent un phénomène d’amplification où la hauteur des vagues pourrait ponctuellement doubler par rapport aux prévisions initiales.

Zones concernées : Les plages situées entre El Marsa (wilaya d’Alger), Dellys, Tigzirt, Azeffoun et Tichy.

Les plages situées entre El Marsa (wilaya d’Alger), Dellys, Tigzirt, Azeffoun et Tichy. Validité : Du mercredi 3 juin à 18h00 jusqu’au jeudi 4 juin à 06h00 .

Du mercredi 3 juin à jusqu’au jeudi 4 juin à . Intensité : La hauteur moyenne des vagues atteindra 1,5 mètre, avec un risque d’élévation soudaine de forte amplitude.

🟢 À LIRE AUSSI : Pluies et orages persistants ce 3 juin : alerte et vigilance météo dans ces wilayas

Prolongation de l’alerte sur la façade Est

La seconde partie du bulletin météo met en garde contre une mer très agitée sur la côte est du pays, avec des conditions difficiles qui persisteront plus tard dans la journée de jeudi.

Zones concernées : Les littoraux de Tichy, Cap Bougaroun, Chetaïbi, Sidi Salem et Cap Rosa (wilaya d’El Tarf).

Les littoraux de Tichy, Cap Bougaroun, Chetaïbi, Sidi Salem et Cap Rosa (wilaya d’El Tarf). Validité : Du mercredi 3 juin à 18h00 jusqu’au jeudi 4 juin à 12h00 (midi).

Face à ces prévisions, la prudence est de mise, notamment pour les petites embarcations. Il est vivement conseillé d’éviter les sorties en mer et de sécuriser les amarrages dans les ports des wilayas concernées pendant toute la durée de la validité de ce BMS.

La vigilance des marins et autres professionnels travaillant le long de ces côtes est cruciale pour garantir la sécurité de tous face à ces risques naturels.

🟢 À LIRE AUSSI : Canicule en Algérie : vague de chaleur imminente, jusqu’à 48 °C prévus dès ce lundi 1er juin