Alerte météo : Vents violents et fortes vagues attendus sur ces côtes

Vents violents et fortes vagues sont attendus sur les côtes de l’Algérie. L’Office National de la Météorologie appelle à la plus grande vigilance.

L’Office National de la Météorologie a émis ce lundi une alerte météorologique mettant en garde contre des vents violents et la formation de vagues dangereuses le long des côtes nationales.

Dans son bulletin d’alerte, l’ONM signale des conditions particulièrement préoccupantes pour plusieurs zones côtières du pays. Sept wilayas sont concernées. Il s’agit d’Oran, Aïn Témouchent (Beni Saf), Tlemcen (Ghazaouet et Marsa Ben M’hidi), Jijel, Skikda, Annaba et enfin El-Tarf (El-Kala).

Dans ce même contexte, l’Office National de la Météorologie met en garde. En effet, il appelle à la plus grande vigilance et recommande aux citoyens d’éviter les activités maritimes dans ces zones jusqu’à l’amélioration des conditions météorologiques.

Canicule Record en Algérie

L’Algérie fait face à une vague de chaleur sans précédent, poussant l’Office National de la Météorologie (ONM) à déclencher une alerte orange de niveau 2. Les températures attendues oscillent entre 43 et 49 degrés Celsius dans plusieurs régions du pays.

Dans les wilayas du Nord, notamment M’Sila, Batna, Khenchela, Tébessa et Souk Ahras, le mercure devrait grimper entre 43 et 45°C. La situation est particulièrement préoccupante dans le Grand Sud, où les localités de Bordj Badji Mokhtar, Adrar et In Salah pourraient enregistrer des pics jusqu’à 49°C.

En parallèle, une alerte jaune (niveau 1) a été émise pour onze autres wilayas, dont Tamanrasset, Timimoun, Ouargla et Constantine. Cette vigilance météorologique s’étend sur des durées variables : l’alerte orange est active de 6h à minuit ce lundi, tandis que l’alerte jaune court jusqu’à 6h mardi matin.

Risques d’Orages Violents

Une situation météorologique préoccupante se profile en Algérie avec l’arrivée d’importants foyers orageux prévus pour la fin de journée. Les régions des Hauts-Plateaux Ouest et Centre seront les premières touchées, avant une possible extension vers les zones côtières en soirée.

Dans la partie méridionale du pays, la vigilance est particulièrement accrue. La région de Béchar et les zones frontalières avec le Mali devraient faire face à des perturbations orageuses significatives. Le Hoggar et le Tassili ne seront pas épargnés, avec des orages attendus durant l’après-midi et la soirée.

Bien que les conditions venteuses restent modérées sur l’ensemble du territoire, les autorités algériennes ont émis un appel à la vigilance. Elles insistent sur l’importance de suivre attentivement l’évolution de la situation météorologique et recommandent à la population de prendre toutes les précautions nécessaires face à ces conditions potentiellement dangereuses.

