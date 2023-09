Alerte météo : Vents violents dans 7 wilayas algériennes

La région côtière de l’Algérie est actuellement sous l’emprise d’une alerte météo concernant des vents violents de niveau 2. Cette alerte concerne plusieurs wilayas, dont Tipaza, Alger, Blida, Boumerdès, Tizi Ouzou et Bejaïa. Les prévisions indiquent que les vents forts proviendront du secteur Sud, soufflant à une vitesse estimée entre 60 et 70 km/h, atteignant parfois, voire dépassant les 80 km/h en rafales.

Cette alerte météo lancée par l’ONM est en vigueur à partir du Samedi 16 Septembre 2023 à 21h00 et restera en place jusqu’au dimanche 17 Septembre 2023 à 06h00. Il est impératif que les résidents de ces régions prennent des précautions supplémentaires pendant cette période. Les vents violents peuvent causer des dommages aux structures légères, aux arbres et aux lignes électriques, augmentant ainsi le risque de pannes de courant. Les conducteurs doivent également faire preuve de prudence sur les routes, en particulier sur les ponts et les zones exposées.

Il est recommandé de sécuriser les objets extérieurs susceptibles d’être emportés par le vent et de rester informé des mises à jour météo locales. Les autorités locales surveillent de près la situation et prennent des mesures pour minimiser les risques liés à cette alerte météo de vent violent.

Alerte Météo Canicule pour 7 wilayas

Une alerte météo de canicule de niveau 2 est en vigueur dans plusieurs wilayas d’Algérie, y compris Boumerdès, Tizi Ouzou, Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Les prévisions indiquent des températures maximales élevées, avec des valeurs oscillant entre 39°C et 41°C, et localement, elles pourraient même atteindre 42/43°C le Dimanche.

Les nuits ne seront pas non plus épargnées par cette vague de chaleur, avec des températures minimales oscillant entre 26°C et 30°C. Cette alerte de canicule est en vigueur le Samedi 16 et le Dimanche 17 Septembre 2023. Les autorités locales appellent à la vigilance et à la prise de mesures de précaution pour faire face à ces conditions météorologiques extrêmes.

Pour se protéger de la canicule, il est recommandé de rester hydraté en buvant suffisamment d’eau, d’éviter les activités extérieures pendant les heures les plus chaudes de la journée, de porter des vêtements légers et de rester dans des endroits frais lorsque cela est possible. Les personnes vulnérables, comme les enfants en bas âge, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants, doivent prendre des précautions supplémentaires.

La vigilance et la préparation sont donc de mise pendant cette période de canicule. Les autorités locales ont mis en place des mesures pour aider les résidents à faire face à cette vague de chaleur, notamment en ouvrant des centres de refroidissement et en fournissant des conseils de sécurité. Restez informé des mises à jour météo locales et suivez les directives des autorités pour votre propre sécurité.