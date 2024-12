Alerte météo : vents violents attendus dans plusieurs wilayas

L’Office National de Météorologie (ONM) a émis une alerte spéciale ce vendredi pour signaler des ventes fortes dans les wilayas de Tabes, Khenchela et Biskra. Cette alerte, classée en niveau jaune, indique que des rafales puissantes sont attendues, ce qui pourrait perturber les déplacements et affecter certaines infrastructures.

Cette situation survient alors que l’hiver commence à s’installer plus fermement à travers l’Algérie, avec des conditions météorologiques de plus en plus rigoureuses.

Les températures, elles, varient largement en fonction des régions. Sur le littoral, les températures maximales pour cet après-midi oscilleront entre 16°C et 23°C, ce qui reste relativement doux. En revanche, dans les régions intérieures, les températures seront plus fraîches, avec des maximales entre 9°C et 19°C.

Dans le sud du pays, les températures seront encore plus chaudes, variant de 17°C à 27°C, mais la tendance générale annonce un refroidissement à mesure que l’hiver s’intensifie.

Préparer l’hiver et prendre des précautions

L’arrivée de l’hiver exige de la prudence, notamment face aux rafales de vent et aux températures fraîches.

Les autorités incitent les citoyens à prendre des mesures pour se protéger, en particulier ceux qui devront se déplacer ou travailler en extérieur.

Il est essentiel de suivre les recommandations des autorités locales, qui alertent sur les risques que peuvent représenter les conditions météorologiques difficiles, telles que les risques de chute d’objets, de perturbations sur les routes ou de températures dangereusement basses dans les zones moins protégées.