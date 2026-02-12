Alerte météo : vents très violents jusqu’à 100 km/h attendus dès vendredi

Un Bulletin Météorologique Spécial (BMS) annonce des rafales de vent comprises entre 80 et 100 km/h, avec des conditions susceptibles de provoquer des perturbations significatives. Cette première phase d’alerte météo concerne une vaste zone du pays, nécessitant une vigilance accrue de la part des populations et des autorités.

Une première alerte concerne des vents dépassant les 80 km/h, attendus à partir de vendredi à midi jusqu’à 3h du matin samedi.

Les wilayas concernées sont : Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Sidi Bel Abbès, Mascara, Relizane, Saïda, Tiaret, Tipaza, Alger, Tizi Ouzou et Boumerdès.

Soulèvements de sable et vents dépassant les 100 km/h au Nord-Sahara

Une seconde alerte, plus intense, est émise pour les wilayas du Nord Sahara, où les vents pourraient dépasser les 100 km/h. Cette situation critique sera aggravée par des tempêtes de sable, réduisant considérablement la visibilité et augmentant les risques pour la sécurité routière.

Cet épisode sera accompagné de soulèvements de sable, réduisant fortement la visibilité. Les autorités recommandent aux habitants de ces zones de limiter leurs déplacements et de prendre des mesures de protection adéquates.

Les wilayas concernées sont : Béchar, Naâma, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, M’sila, Ouled Djellal, El Meghaïer et Biskra.

La validité de cette alerte s’étend de vendredi à 15h00 jusqu’à samedi à 14h00.

Recommandations et appel à la vigilance face aux conditions météorologiques agitées

Face à ces conditions météorologiques agitées, les autorités appellent les citoyens à la prudence, notamment les automobilistes appelés à redoubler de vigilance dans les zones exposées aux tempêtes de sable. La sécurité routière est une priorité absolue pendant cet épisode de vents violents.

Il est également conseillé de sécuriser les objets susceptibles d’être emportés par le vent et d’éviter les déplacements inutiles durant la période de validité du bulletin spécial.

Les services météorologiques continueront de suivre l’évolution de la situation et publieront des mises à jour si nécessaire.