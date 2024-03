Alerte météo : vents forts dépassant les 100 km/h affecteront 17 wilayas ce 25 mars

L’Office nationale de météorologie (ONM) a émis aujourd’hui un bulletin météo spécial (BMS)concernant des vents forts dépassant les 100 km/h, qui balayeront le nord du désert, demain.

En effet, dans le BMS de l’ONM, il est noté que des vents forts accompagnés de tourbillons de sable, venant de l’ouest et du sud-ouest, atteindront des vitesses entre 60 et 80 km/h, dépassant parfois les 90 et 100 km/h.

Les régions touchées par ces conditions météorologiques incluent Tindouf, Béni Abbès, Béchar, El Bayadh, El Oued, Laghouat, Adrar, Timimoun, Ain Salah, El Ménéa, Ghardaïa, Ouargla, Touggourt, El Oued, El Meghaïer, Ouled Djellal, et Biskra.

De plus, ce BMS prévoit que ces conditions météorologiques seront en vigueur à partir de demain, lundi 25 mars , de 9 heures à 23 heures.

Pluies orageuses et vents violents ce dimanche 24 mars

Par ailleurs, ce dimanche, Météo Algérie prévoit des pluies orageuses dans plusieurs régions de l’Ouest et du Sud-Ouest de l’Algérie. Ces conditions météorologiques seront accompagnées de vents violents et de soulèvements de sable locaux.

En effet, les wilayas de Tlemcen, Naama, El Bayadh et Béchar seront particulièrement touchées par ces phénomènes météorologiques. Les pluies orageuses sont attendues de 15h jusqu’à minuit dans ces régions.

Pour conclure, les wilayas de Tiaret, El Bayadh, Naama, Béchar, Beni Abbés et Adrar ne seront pas épargnées. Météo Algérie a émis une vigilance jaune pour ces régions jusqu’à 18h ce dimanche. Des vents violents et des soulèvements de sable sont à prévoir.