Alerte météo : vents allant à 90 Km7h sur plusieurs wilayas ce soir et pluies demain

Une alerte météorologique spéciale a été émise, prévoyant de fortes rafales de vent dans la plupart des wilayas occidentales du pays à partir de demain matin jusqu’à 23 heures. Cette alerte météorologique spéciale indique que la vitesse du vent pourrait atteindre jusqu’à 90 kilomètres par heure.

Les wilayas affectées par cette alerte sont Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, Béni Abbès, Béchar, El Naâma, El Bayadh, Tlemcen, et El Oued.

Pluies et vents pour demain sur les régions de l’est

Une modification significative des conditions météorologiques est prévue à partir de demain, en raison de l’arrivée d’une perturbation atmosphérique accompagnée de précipitations. Ce changement débutera dans les wilayas de l’ouest pour se déplacer ensuite vers les wilayas de l’est et du centre.

Selon les prévisions météorologiques pour demain, le temps sera nuageux et pluvieux dans les wilayas de l’ouest du pays, tandis que le temps sera ensoleillé dans les régions centrales et orientales, avec des averses orageuses dans le sud-ouest.

Vents forts dans le nord et soulèvements de sable dans le sud. En effet, la vitesse du vent atteindra jusqu’à 60 km/h dans les régions du nord et jusqu’à 50 km/h dans le sud, avec des tourbillons de sable. Les températures varieront entre 26 et 34 degrés Celsius sur les zones côtières, entre 24 et 35 degrés Celsius à l’intérieur des terres, et entre 26 et 41 degrés Celsius dans les régions du su