Alerte météo : vent violent sur plusieurs wilayas

Avec le manque de précipitation qui continue de prendre le dessus en cette saison hivernale, plusieurs wilayas du pays seront au rendez-vous, ce mardi 22 février 2022, avec des rafales de vent violent.

Dans un bulletin météo spécial (BMS) émis par l’Office national de météorologie (ONM), plusieurs wilayas de l’est et du sud du pays sont placées en vigilance « jaune » et « orange ». Le phénomène étant « vent violent », soulèvement de sable » et « vagues dangereuses » sur les côtes.

En effet, les wilayas d’El Taref, Skikda, Annaba, Guelma, Constantine, Msila sont placées en vigilance jaune « vent violent ». Les wilayas de Souk Ahras, Batna, Biskra, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tebessa sont placées en vigilance orange « vent violent ».

La vitesse du vent qui soufflera parfois en rafales pourra dépasser les 90 km/h. La direction et force du vent sera nord à nord-ouest (60/70 km/h), et ce, de 06 h 00 du matin de ce mardi jusqu’en soirée vers 23h00.

En outre, plusieurs wilayas du sud du pays, dont Ouled Djellal, El Mghair, Touggourt, Ouargla, In Salah Bordj Badji Mokhtar et Adrar, sont placées en vigilance jaune vent de sable. La vitesse du vent pourra atteindre ou dépasser les 60 km/h, et ce, jusqu’à minuit. Cela réduira fortement la visibilité, précise le BMS.

Météo marine et prévisions pour ce mardi 22 février

De surcroit, les rafales attendues sur les zones côtières provoqueront le soulèvement de la mer avec des vagues pouvant atteindre jusqu’à 4 mètres de hauteur. L’alerte concerne les côtes d’El Kala, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaia, Azefoun, Dellys, Alger, Bouharoune et Ténés.

La vitesse du vent pourra atteindre les 90 km/h sur l’ensemble des zones côtières citées. La validité de l’alerte s’étalera jusqu’à la soirée de ce mardi vers 21 h 00.

Pour ce qui est du temps sur le reste des régions, Météo Algérie prévoit des bancs de brume avec quelques nuages bas locaux en début de matinée sur les régions côtières ouest. Durant l’après-midi le ciel sera dégagé à partiellement voilé.

À l’est du pays, des passages nuageux, avec quelques pluies sur les régions côtières et intérieures de l’extrême est, s’améliorant progressivement à partir de l’après-midi. Pour les régions sahariennes, le ciel sera voilé à localement nuageux sur le sud-ouest et dégagé à partiellement voilé sur les autres régions.

Les températures maximales attendues pour cette même journée seront entre 15 et 23 degrés sur les régions côtières, de 10 à 22 degrés sur les régions intérieures et entre 21 et 36 degrés sur les régions sahariennes.