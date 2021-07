Alerte météo : vague de chaleurs sur plusieurs wilayas

Les services de météo Algérie ont annoncé ce samedi 3 juillet 2021 une nouvelle vague de chaleur qui affectera plusieurs wilayas du pays à compter de la mi-journée.

La vague de chaleur devra toucher pas moins de quatorze wilayas, et ce, jusqu’à la soirée de ce samedi aux environs de 21 heures.

Pour ce qui est des wilayas et régions concernées, le bulletin indique que les chaleurs affecteront les wilayas d’Adrar, Ouargla, El Oued, El Mghir, Timimoune, Biskra, Touggourt, M’sila, Tindouf, Ouled Djellal, Bordj Badji Mokhtar, Béni Abbas, Mnéa et In Salah.

Dans les détails, le BMS des services météorologiques indique que les wilayas concernées sont M’sila et l’Ouest de Batna (Barika), où les températures dépasseront localement les 44 degrés à partir de ce samedi à 12 h 00 jusqu’à dimanche à 21 h 00.

Selon la même source, il s’agit également des wilayas de Ouargla, Touggourt, El M’ghair et El Oued, avec des températures qui dépasseront localement les 48 degrés durant la même période.