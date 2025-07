Alerte météo – Vague de chaleur intense ces 18 et 19 juillet : jusqu’à 46°C dans 17 wilayas

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis ce vendredi un bulletin spécial, de niveau de vigilance jaune, annonçant une vague de chaleur intense qui touchera 17 wilayas côtières et sahariennes du pays. Les températures devraient grimper, atteignant localement les 46 degrés Celsius.

Les wilayas concernées par cette alerte sont : Tizi Ouzou, Tipaza, Aïn Defla, Chlef, Timimoun, In Salah, Adrar, Tindouf, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, ainsi que, El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Boumerdès et Alger.

Selon les prévisions de l’ONM, les températures oscilleront entre 39°C et 41°C dans la majorité des régions touchées. Cependant, les wilayas d’El Tarf, Skikda et Annaba devraient connaître des pics exceptionnels, avec des thermomètres affichant jusqu’à 46°C.

Ce bulletin météorologique est en vigueur à partir de ce vendredi matin et le restera jusqu’à samedi. Les autorités appellent à la vigilance et recommandent aux citoyens de prendre toutes les précautions nécessaires face à cette chaleur accablante.

Vague de chaleur : La Protection Civile appelle à la plus grande vigilance en Algérie

Face à la canicule qui frappe actuellement plusieurs wilayas du pays, la Direction générale de la Protection civile a lancé un appel pressant à la population pour observer des mesures préventives strictes. L’objectif est clair : minimiser les risques liés à ces températures extrêmes, qui touchent particulièrement les populations vulnérables.

La Protection civile insiste sur la nécessité pour tous, et en particulier les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, ainsi que les enfants, d’adopter des comportements adaptés. Il est vivement recommandé d’éviter toute exposition directe au soleil.

À la maison, des gestes simples peuvent faire la différence : fermer volets et rideaux des façades exposées et créer des courants d’air dès que la température extérieure est inférieure à celle de l’intérieur.

Consignes essentielles pour se protéger

Pour faire face à la chaleur, plusieurs précautions sont mises en avant :

Évitez les espaces confinés et limitez l’utilisation des lumières électriques, qui dégagent de la chaleur.

Limitez vos déplacements aux moments les moins chauds de la journée (tôt le matin ou tard le soir), surtout dans les wilayas intérieures, et privilégiez l’ombre autant que possible.

Si vous devez sortir, optez pour un chapeau, des vêtements légers (coton), amples et de couleur claire.

Assurez une hydratation constante pour les personnes dépendantes (nourrissons, enfants, personnes âgées, malades) en leur proposant régulièrement de l’eau.

Les activités extérieures intenses comme le sport, le jardinage ou le bricolage sont fortement déconseillées.

Précautions spécifiques et numéros d’urgence

Les automobilistes sans climatisation sont appelés à la prudence : évitez les longs trajets en journée et préférez les programmer en soirée ou la nuit. Un rappel crucial est également émis pour ne jamais laisser d’enfants seuls à l’intérieur d’un véhicule.

Enfin, à l’approche des zones boisées, la Protection civile exhorte chacun à la vigilance pour prévenir tout départ de feu. Les baignades dans les réserves d’eau (barrages, retenues collinaires, mares, bassins) ainsi que sur les plages interdites sont également à proscrire.

En cas de besoin, la Protection civile rappelle la mise à disposition des citoyens de son numéro vert (1021) et du numéro d’urgence (14). Il est important de fournir l’adresse exacte et la nature de l’incident pour une intervention rapide et efficace. Restez informés et suivez ces consignes pour traverser cette période de canicule en toute sécurité.