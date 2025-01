Alerte Météo : Tempête de neige et pluies torrentielles sur 25 wilayas ce week-end

L’ONM a lancé une nouvelle alerte concernant les conditions météorologiques pour ce samedi, annonçant de fortes chutes de neige et des pluies importantes sur 25 wilayas du pays.

Selon un avertissement de niveau 2 (code orange), des chutes de neige, dont l’épaisseur variera entre 5 et 10 cm, commenceront dès 23h00 ce dimanche et se poursuivront jusqu’à 6h00 du matin mardi. Les wilayas concernées par ces chutes de neige sont : Tissemsilt, Aïn Defla, Blida, Médéa, Djelfa, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, et Batna.

D’autre part, des chutes de neige plus conséquentes, entre 15 et 25 cm, se produiront entre 21h00 ce dimanche et 3h00 du matin mardi, touchant les wilayas suivantes : Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Jijel, Bordj Bou Arreridj, et Sétif.

Parallèlement, un autre avertissement de niveau 2 a été émis concernant des pluies importantes. Des cumuls de pluie allant de 20 à 40 mm sont attendus à partir de 3h00 ce lundi, jusqu’à 3h00 mardi, sur les wilayas de : Aïn Defla, Tipaza, Alger, Blida, Bouira, Médéa, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, et Souk Ahras.

Pour les wilayas côtières telles que Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, et El Tarf, des pluies encore plus fortes, allant de 30 à 50 mm, voire plus de 70 mm dans certains cas, débuteront dès 23h00 ce samedi et persisteront jusqu’à 15h00 lundi.

Rafales de vent et orages : Préparations nécessaires

Le Bureau National de la Météorologie a également averti de ventes violentes et de pluies orageuses sur les 25 wilayas concernées par l’alerte, qui débuteront à 21h00 ce samedi et dureront jusqu’à 3h00 du matin dimanche. Les zones touchées par ce phénomène incluent notamment : Alger, Souk Ahras, Tipaza, Bordj Bou Arreridj, Béjaïa, M’sila, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Tizi Ouzou, Batna, Annaba, Sétif, Djelfa, Constantine, Skikda, Jijel, Khenchela, Médéa, Biskra, El Tarf, Boumerdès, Bouira, Blida.

Conseils de prudence : Les autorités recommandent aux citoyens de rester vigilants face aux risques d’inondations et de chaînes de neige dans les régions montagneuses. De plus, les conditions climatiques défavorables peuvent perturber la circulation, il est donc conseillé de reporter les déplacements non essentiels et de se tenir informé des alertes météorologiques pour prendre les précautions nécessaires.

L’ONM appelle également à la mobilisation des autorités locales pour faire face aux possibles perturbations et aider les citoyens affectés par les intempéries.