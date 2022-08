Alerte météo: températures caniculaires sur 27 wilaya ces 13 et 14 aout

L’Office National de Météorologie (ONM) a mis en garde contre une forte vague de chaleur et des températures records sur le nord du pays.

C’est dans un bulletin météo spécial (BMS), publié sur le site de Météo Algérie, les températures pourraient atteindre les 44, voire 46 degrés Celsius, dans les wilayas suivantes : Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Mascara, Relizane, Chlef, Ain Defla. Ce BMS de niveau 2 canicule, est valide à partir d’aujourd’hui samedi 13 aout, jusqu’à demain soir.

L’ONM a aussi mis en garde contre des températures caniculaires comprises entre 40 et 42 degrés Celsius, ce samedi et dimanche, dans les wilayas suivantes : Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Tipaza, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma. , Constantine, Mila, Saida, Tiaret, Tissemssilt, Médéa, Blida et Bouira.