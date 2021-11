Alerte météo : retour des pluies sur le nord du pays

L’ensemble des wilayas du nord du pays seront au rendez-vous, à partir de ce mercredi 3 novembre, avec de fortes chutes de pluie parfois sous forme d’averses orageuses.

Selon le bulletin météorologique spécial (BMS) émis par Météo Algérie, les wilayas concernées par ces pluies seront, dans un premier temps Oran, Mascara, Mostaganem, Relizane et Chlef.

Les quantités attendues sont estimées entre 20 et 40 mm durant la validité de l’alerte de catégorie orange, s’étalant de 06 h 00 à 21 h 00.

Ces pluies, accompagnées de rafales de vent, s’étendront ensuite aux wilayas de Tipasa, Ain Defla, Tissemssilt, Médéa, Blida, Alger, Boumerdes, Bouira et Tizi-Ouzou.

Les quantités de pluie attendues pour ces wilayas sont également estimées entre 20 et 40 mm durant la validité du BMS qui court de 09 h 00 à 23 h 00.

Les températures maximales attendues pour ce mercredi

En outre, l’office de météorologie indique également que les wilayas de l’est du pays seront également concernées. Ainsi, cette perturbation devra atteindre les wilayas de Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba, Bordj Bou Arreridj, Sétif et Mila.

Pour ce qui est des températures maximales attendues pour cette même journée, elles seront entre 20 et 26 degrés sur les régions côtières, entre 17 et 27 degrés sur les régions intérieures et entre 28 et 39 sur les régions sahariennes.