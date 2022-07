Alerte météo : retour des fortes chaleurs à partir de demain

Les températures de cet été sont très élevées à travers le monde, et l’Algérie n’y échappe pas. Après une année rude, en termes de sécheresse, cette saison accentue cet été météorologique.

Le débit du mois de juillet a connu certains jours chauds, mais l’Algérie a évité les fortes canicules. Cette fois-ci les services météorologiques ont annoncé une hausse record des températures dans les régions de l’ouest et du centre en particulier dans les zones côtières centrales.

En effet, à partir du dimanche 24 juillet 2022 les températures devraient dépasser les 40 degrés Celsius à l’ombre. Un record qui risque de se faire ressentir par les Algériens.

Les températures sont donc en hausse car pour aujourd’hui l’Office National de Météorologie (ONM) avait prévu des températures entre 29 et 39 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 34 et 43 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 35 à 46 degrés dans les wilayas du sud.

Les risques liés la canicule et comment les limiter

L’exposition à la chaleur extrême met gravement en danger la santé des individus. Elle peut causer plusieurs troubles, et être néfaste. Les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes enceintes et les enfants sont plus vulnérables et exposés à ces risques.

A cause de la perte importante d’eau et de sel il est important de s’hydrater plus que d’habitude. Les activités sportives intenses sont donc à éviter pendant la journée, et il est recommandé de rester au frais un maximum.

Les spécialistes conseillent aussi de se rafraîchir dès que possible, et de se rapprocher des professionnels de la santé en cas de malaises.