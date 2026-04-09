Alerte Météo : Retour de l’hiver en Algérie dès ce samedi avec pluie, neige et grand froid

Préparez vos manteaux ! Après une période de calme, la situation météorologique s’apprête à connaître un basculement radical. Selon les dernières cartes de pression atmosphérique et les modèles numériques, un puissant centre dépressionnaire va balayer le nord du pays dès la semaine prochaine, apportant avec lui des pluies diluviennes et les premières neiges significatives.

Le changement s’annonce brutal. Dès ce samedi, une masse d’air polaire en provenance d’Europe de l’Ouest touchera les côtes algériennes, mettant fin à la douceur printanière pour laisser place à un véritable décor hivernal.

Sévérité climatique ce week-end

L’offensive climatique débutera par l’Ouest du pays ce samedi. Les premières pluies, localement fortes, toucheront les zones côtières et intérieures de l’Oranie avant de s’étendre progressivement vers le centre.

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Pic de l’intempérie : dimanche et lundi

C’est à partir de dimanche que le phénomène prendra toute son ampleur. Les prévisions indiquent une généralisation des pluies sur l’ensemble de la bande côtière (Ouest, Centre et Est).

Pluviométrie : Les cumuls pourraient dépasser localement les 50 mm entre lundi et mardi, particulièrement dans les régions côtières.

: Les cumuls pourraient dépasser localement les 50 mm entre lundi et mardi, particulièrement dans les régions côtières. Neige : Les hauteurs ne seront pas épargnées. Des chutes de neige sont attendues sur les reliefs du Nord, offrant un retour précoce de l’hiver en montagne.

Le Nord-Sahara ne sera pas en reste, puisque des épisodes pluvieux sont également attendus dans cette zone durant la journée de dimanche.

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Prévisions météo : accalmie en fin de semaine

Le mauvais temps persistera et se décalera vers les régions Centre et Est durant la journée de mercredi. Ce n’est qu’à partir de jeudi et vendredi qu’un anticyclone (haute pression) devrait reprendre position sur le Maghreb, ramenant un temps plus stable et dégagé.

Résumé des prévisions :

Samedi : Arrivée de la pluie par l’Ouest.

: Arrivée de la pluie par l’Ouest. Dimanche/Lundi/Mardi : Pluies généralisées (jusqu’à 50 mm) et neige sur les sommets .

: Pluies généralisées (jusqu’à 50 mm) et sur les . Mercredi : Activité pluvieuse persistante à l’Est.

: Activité pluvieuse persistante à l’Est. Jeudi/Vendredi : Retour progressif du soleil.

Les automobilistes et les habitants des zones montagneuses sont appelés à la plus grande vigilance face aux risques de chaussées glissantes et d’accumulations d’eau.

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