Alerte météo : retour de la pluie sur 9 wilayas dès ce 13 juillet

Après quelques jours sans canicule et des températures supportables, la chaleur fait son retour, avec des températures qui repartent à la hausse.

L’Office National de Météorologie (ONM), a émis un bulletin météo spécial. En effet l’ONM a mis en garde contre des orages violents qui toucheront 9 wilayas du pays.

Le bulletin météo spécial indique que les wilayas concernées sont : Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tébessa, Batna, Sétif, Khenchela, Médéa, Biskra et Bouira.

Le ciel sera assez clair et le soleil dominera sur la majorité des wilayas du pays, ce jeudi 14 juillet.

Quelles seront les températures pour ce jeudi 14 juillet ?

Pour ce jeudi 14 juillet 2022, le mercure affichera des températures repartent à la hausse. Les maximales prévues pour cette même journée seront comprises entre 28 et 36 degrés sur les zones côtières; entre 32 et 42 degrés dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 34 à 46 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.